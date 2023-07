One Piece Day – Le plein d’annonces pour les pirates en herbe

À l’occasion du One Piece Day, et plus particulièrement au deuxième jour de cette édition 2023, quelques éléments intéressants à propos de la franchise ont été communiqués aux fans. Le premier, on le connaissait déjà pour l’avoir mentionné dans un précédent article, et concerne le jeu Pirate Warriors 4. Il est ainsi venu lever légèrement le mystère autour des personnages que l’on nous avait annoncés dans la semaine. Et pour ce qui est du deuxième, c’était (on l’attendait) évidemment destiné à la prochaine série Netflix qui arrivera le 31 août sur la plateforme de vidéo à la demande.

Ainsi, le One Piece Warriors 4 (sorti en 2020) héritera de 9 nouveaux personnages, lesquels pourront être ajoutés à la version de base via trois pack de DLC contenant chacun trois combattants. Le premier est prévu pour septembre 2023, à une date non précisée. Les deux autres, eux, n’ont pas encore eu de fenêtre attribuée. Mais, on imagine qu’ils suivront de près : peut-être serait-ce pour octobre et novembre.

Les identités de tout ce beau monde n’ont pas toutes été portées à notre connaissance. À la vérité, seul Luffy dans son apparence Gear 5 a été dévoilé. Toutefois, comme nous l’indique l’intitulé de l’ensemble dans lequel il se situe (The Battle of Onigashima), il faudra forcément s’attendre à d’autres personnages emblématiques de l’arc concerné : Yamato ? Kaido ? … On attendra de voir.

Par la suite, si l’on en croit les silhouettes que l’on voit, il devrait sans aucun doute s’agir d’Uta de One Piece Red et Gold Roger. Pour le reste, on doit faire sans indication particulière. Tous ceux-là seront contenus dans le deuxième Character Pass, qui donnera également accès à une tenue aux couleurs de l’arc Wano destinée à Trafalgar Law.

Un DLC à l’intérêt relatif ? Car, mis à part les têtes inédites, et les nouvelles possibilités en termes de compétences, Bandai Namco et Omega Force ne fournissent aucun niveau supplémentaire dans lequel les joueurs pourront éprouver leur acquisition. À moins que cela vienne par la suite.

Une série Netflix à la hauteur ?

Autre point fort du petit événement consacré : la série Netflix donc, dont il a été dévoilé bien plus, avec, cette fois-ci, une véritable bande-annonce. Car si, en juin dernier, les spectateurs ont pu avoir quelques images à se mettre sous la dent, ces dernières restaient encore très légères et pouvaient peiner à convaincre. Si la petite minute trente alors partagée mettait le doigt sur une direction artistique plutôt soignée, c’est quelque chose qui se confirme maintenant…

En effet, la transposition ici présentée (en quelques extraits) semble plutôt convaincante en termes de décors et d’atmosphère. Elle a cette teneur onirique qui sied parfaitement à l’univers, et qui était d’ailleurs une réalité dans les premiers épisodes de l’anime. Après, en ce qui concerne les protagonistes, le rendu peut revêtir un aspect quelque peu kitch. Mais peut-on faire autrement lorsque l’on a pour objectif d’être le plus fidèle possible à ce que Oda a couché sur papier (pour l’apparence d’Arlong, la pilule reste difficile à passer) ?

Cependant, plus que leur ressemblances physiques avec le matériau original, c’est avant tout pour leur personnalité, leur prestance, que l’on attend tout particulièrement de nos héros. Correspondront-ils à leur modèle ? Ou, au contraire arriveront-ils à s’en détacher ? Tout comme la façon dont la narration sera menée. Y aura-t-il de fâcheuses longueurs à déplorer ou des clins d’œil opportunistes ? On le saura bien assez tôt, dès le 28 août. Pour l’instant, on se contentera du message transmis à l’occasion par Oda lui-même, lequel garantit avoir eu son mot à dire sur la chose, même si cela peut plus être vu comme un coup de communication qu’autre chose.