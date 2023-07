One Piece Pirate Warriors 4 – Surprise, du nouveau contenu prévu

Trois années se sont écoulées depuis la parution de One Piece Pirate Warriors 4, et pourtant Bandai Namco n’est pas encore prêt à remiser son jeu. Du nouveau contenu s’apprête en effet à faire son apparition ou, du moins, à être dévoilé. Plus précisément, cela arrivera dans très peu de temps, à l’occasion du deuxième jour du One Piece Day qui aura lieu ce 22 juillet 2023.

Pour le moment, le programme de ce nouveau DLC reste complétement inconnu, si ce n’est le fait que cet apport semble concerner la venue de nouveaux personnages. Lesquels ? Les spéculations vont bon train. Mais, évidemment, il y aura forcément un lien avec ce qui est actuellement diffusé dans l’anime ou publié dans la version papier. Ainsi, il est tout à fait dans le ton d’espérer voir paraître des combattants tels que Yamato, King, Ulti ou encore assister à l’intégration de la nouvelle transformation de notre futur roi des pirates, Luffy.

Qu’un jeu ait de nouveau quelque chose à proposer après tant d’années de mises en service n’est pas un fait inédit. Prenons l’exemple d’une autre production éditée par Bandai Namco : Dragon Ball Xenoverse 2. Bien qu’il ne soit lui aussi pas très récent (sa sortie initiale datant de 2016), il a continué à recevoir de nouveaux éléments jusqu’à il y a peu. Néanmoins, il y a une totale différence avec notre présent cas. Les développeurs de Dragon Ball Xenoverse n’ont, eux, à l’inverse d’Omega Force, pas attendu deux ans. Se pose donc la question de la pertinence de l’initiative, surtout si le DLC prévu s’avère payant.

Difficile de penser que Pirate Warriors 4 ait encore un grand nombre de joueurs actifs à faire valoir, bien qu’il se soit assez bien vendu : les chiffres communiqués l’an dernier faisaient état de deux millions de copies distribuées. Si tel est le cas, ce nouvel ajout suffira-t-il à attirer l’attention vers le jeu ?



Après, il y a bien une explication possible – et sans doute est-elle la plus probable – quant à ces nouvelles arrivées: Bandai Namco et Omega Force voudraient tout simplement célébrer à leur façon la fin très prochaine de l’arc Wano (version anime s’entend). Si tel est le cas, cela voudrait-il signifier l’inutilité de se lancer dans la production d’un cinquième opus, tout au moins, pour le moment ? À vous de vous faire une petite idée sur la chose.