L’Omni One, le futur de la VR chez vous

À l’aube d’une guerre des consoles entre Sony et Microsoft, d’autres acteurs du jeu vidéo se positionnent sur le marché de plus en plus porteur de la VR. Que ce soit le même Sony avec son prochain casque VR pour sa PS5, HTC avec son casque HTC Vive, ou encore le fameux Oculus Rift, ce ne sont pas les options qui manquent pour profiter d’une immersion sans pareille. Et un nouvel entrant du nom d’Omni One vient complètement bousculer le game.

Les habitués des salles VR vont ici se retrouver en terrain connu, puisque le Virtuix en question n’est rien de moins que le leader des tapis roulants de VR, et nombreuses sont les entreprises à avoir incorporé ces machines dans leurs salles. Leur gamme Omni comprend des tapis roulants omnidirectionnels, qui permettent aux joueurs de marcher, courir, esquiver et sauter en toute sécurité, leur offrant ainsi de vivre une expérience de jeu des plus immersives.

Le problème, c’est que jusqu’à présent, le prix et la taille de l’engin rendaient la vente aux particuliers assez compliquée, constat qui devrait évoluer avec l’Omni One, nouveau venu dans la game proposée par Virtuix. Basée sur le succès de son prédécesseur, la nouvelle version d’Omni sera beaucoup plus légère, et prendra moins de place, deux points qui étaient critiques pour l’installation à domicile. En plus, ce modèle se plie assez facilement d’après la marque, ce qui sera pratique pour installer la machine où bon vous semblera. D’ailleurs, Jan Goetgeluk, le fondateur de Virtuix, explique :

“L’Omni One ne ressemble à rien d’autre, c’est une percée dans la technologie des tapis roulants omnidirectionnels. Par rapport à Omni Pro, il n’y a, par exemple, plus d’anneau de support. Il donne donc aux utilisateurs une liberté de mouvement illimitée, y compris pour s’accroupir, reculer et même sauter. Vous ne faites plus qu’un avec la machine.”

Disponible pour 2000€, ou 50€ par mois via un étalement proposé par la firme, l’ensemble Omni One complet est livré avec le tapis roulant VR ainsi qu’un casque 6DoF. Les images publiées jusqu’à présent montrent que le tapis roulant est utilisé en tandem avec un casque Pico Neo 2, bien que Virtuix déclare que ce n’était qu’à des fins de test ; la société révélera quel casque sera livré complet avec l’Omni One dans les prochains mois. De plus, ceux possédant déjà le/les casques compatibles pourront profiter d’une offre à 995€, ne comprenant que le tapis roulant.

Côté jeu, l’Omni devrait proposer une trentaine de titres lors de son lancement via sa propre boutique de jeux dédiée. Les titres comprendront des expériences Virtuix originales inspirées de jeux comme Call of Duty et Fortnite, ainsi que des jeux tiers existants. Hélas, il n’y a cependant aucune information sur des titres précis.

Ainsi, malgré un prix qui peut rester prohibitif pour de nombreux individus, le nouveau produit de Virtuix propose le pari audacieux de mettre enfin votre corps tout entier à l’épreuve du jeu vidéo à domicile.