Battle Sister – L’univers de Warhammer 40,000 en VR

Cela fait déjà un bon moment que la franchise Warhammer 40k et le jeu vidéo fleurtent ensemble. Leur union aura majoritairement offert aux joueurs une flanquée de jeu de stratégie, dont l’excellente série des Dawn of War. Mais l’adaptation en jeux vidéo de cet univers foisonnant de science fiction/Dark fantasy aura aussi donné du rpg hack and slash avec Warhammer 40k: Inquisitor Martyr ou encore du jeu d’action à la troisième personne avec Warhammer 40k: Space Marine. Bref, la licence créée par Games Workshop a su faire son trou sur les terres pixélisées du jeu vidéo. En sera t’il de même avec la réalité virtuelle ? C’est ce qu’on va voir avec Battle Sister.

Pour la première incursion de la saga Warhammer 40k dans la VR, le projet fut confié au studio Pixel Toys, déjà bercé dans cet univers. En effet, le studio britannique a déjà accouché de deux itérations vidéo-ludiques issues de la franchise Warhammer et Warhammer 40k. Deux jeux mobiles: Warhammer Age of Sigmar: Realm War et Warhammer 40,000: Freeblade. L’on peut donc déjà s’attendre à un respect assidu du lore. Un élément que l’on retrouve d’ailleurs de manière quasi systématique dans les jeux Warhammer 40k.

Coté lore justement, Battle Sister nous met dans la peau d’une sœur de l’Adepta Sororitas, ces fameuses nones guerrières au service sans faille de l’Imperium.

Néanmoins, bien que génial, l’univers ne fait pas tout. Prévu pour L’Oculus Quest et l’Oculus Quest 2, Battle Sister ne semble pas forcément trés poussé sur le plan visuel. Peut être pour privilégié la fluidité ?

Coté gameplay, le studio Pixel Toys a opté pour un FPS bourrin du type rail shooter à la manière d’un Time Crisis. Incarnez un membre de l’Adepta Sororitas devient alors un choix ingénieux car permettant de toucher à un arsenal varié d’armes en tous genres. Reste à savoir si la prise en main sera optimale. Enfin, si il sera surement superflu au possible, l’on est aussi curieux de découvrir quel sera le scénario du jeu.

Bien qu’il soit trop tôt pour se prononcer, on peut espérer de Battle Sister d’être un joyeux défouloir en VR dans l’univers Warhammer 40k. La réponse le 12 novembre prochain sur Oculus Quest et Oculus Quest 2.