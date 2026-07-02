Nivalis Nights – Après 5 ans d’attente, le simulateur de vie cyberpunk refait surface

À la sortie de Cyberpunk 2077 en décembre 2020, le genre de science-fiction dystopique avait le vent en poupe. Peu de temps avant, le studio Ion Lands sortait Cloudpunk, un open world cyberpunk se situant dans la ville de Nivalis, où l’on incarne le personnage de Rania qui accepte un obscur travail de coursier. Après un succès critique, le studio berlinois avait annoncé l’année suivante son nouveau projet, nommé d’après la ville de son premier jeu, Nivalis, avec l’ambition de développer un simulateur de vie dans le même cadre que Cloudpunk. Ce dernier avait notamment été encensé pour son style graphique séduisant, donnant bon espoir aux fans de naviguer librement dans une ville riche et séduisante.

Malheureusement, ces dernières années, Ion Lands n’a pas donné signe de vie. Les problèmes que traversent l’industrie du jeu vidéo pouvaient laisser penser que le studio n’avait pas survécu. Le trailer partagé il y a quelques jours nous prouve le contraire, annonçant la sortie du jeu sous un nouveau nom, Nivalis Nights. Disponible sur Steam le 29 septembre 2026, et sur Epic Games Store à une date ultérieure.

À l’assaut d’un empire gastronomique

Nivalis Nights nous transporte dans la ville de… Nivalis (étonnant, n’est-ce pas ?), et à la tête d’un stand de nouilles. On aura l’occasion de gérer les stocks, la composition du menu ou encore la brigade qui y travaillera. À terme, on pourra posséder plusieurs restaurants et clubs à travers tout Nivalis.

Un point important est mis en avant, l’exploration et la découverte de la ville. On sera libre de se perdre dans les rues de la ville ou de prendre un bateau pour rejoindre un point plus rapidement. On peut déplorer l’impossibilité de se déplacer dans les airs, chose qui était possible dans Cloudpunk. Toutefois, les contrôles du précédent opus étant assez fébriles, peut-être les développeurs ont-ils limité cet aspect pour offrir une meilleure expérience.

L’interaction avec les habitants de Nivalis sera un point essentiel, tout comme elle l’était dans Cloudpunk. Néanmoins, nous avions été assez déçus sur ce point, avec des dialogues trop simplistes et stéréotypés. Dans Nivalis Nights, nous aurons l’occasion de discuter avec beaucoup de personnages de la ville. Les relations que nous aurons à travers les dialogues varieront, entre nouveaux clients, futurs amis, ou peut-être plus ? Espérons que le studio mettra un point d’honneur à rendre ces interactions riches et dynamiques. Enfin, comme tout bon simulateur de vie, le jeu nous permettra de personnaliser à notre guise notre maison. Ce sera l’occasion pour les plus créatifs de donner vie à leurs rêves futuristes et dystopiques.

Nivalis Nights a du potentiel. Le jeu s’appuie sur les bases du premier épisode, en décidant de développer la ville qui servait de théâtre à l’intrigue. Dans Nivalis Nights, nous serons les protagonistes de notre propre pièce, entre gestion de restaurants et exploration. Le jeu semble aussi proposer une base de narration, avec la présence d’un tueur en série qui terrorise la ville. Peut-être serons-nous amenés à le rencontrer au cours de notre histoire ?