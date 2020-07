Un Nintendo Direct Mini aujourd’hui (20 juillet) à 16h !

On n’en revient pas ! À force de prédire Nintendo Direct sur Nintendo Direct, internet a eu raison ! Si, si, on vous assure, Nintendo vient tout juste de confirmer la rumeur ce matin sur Twitter et indique que se tiendra ce lundi 20 juillet un show afin de parler de jeux ! Enfin des nouvelles fraîches ! Metroid Prime 4 ? Zelda: Breath of the Wild 2 ? Un des portages de Mario que le tout internet invoque depuis des mois ? Attention, on vous annonce dès maintenant : ce Nintendo Direct Mini risque de vous décevoir.

Effectivement, accueillez la nouvelle les bras grands ouverts : alors que tout le monde attend d’en savoir plus sur la direction que va prendre Nintendo pendant que les “concurrents” lancent leurs nouvelles bécanes, alors que le calendrier des sorties first party est vide (le dernier titre daté n’était autre que Paper Mario: The Origami King), Big N lance un nouveau format de Nintendo Direct Mini consacré aux autres studios.

Bien joué, si nous n’étions pas qu’une page blanche dans un infini insondable de contenus, nous taperions dans nos mains. Nintendo lance donc dès aujourd’hui (20 juillet) à 16h, un format inédit du Nintendo Direct Mini consacré aux projets des studios partenaires. Bon, au moins, on aura peut-être de nouveaux jeux à se mettre sous les yeux.

Ouais, non, ça non plus, c’est pas gagné. Nintendo a en effet indiqué sur son tweet d’annonce que l’événement se concentrera à apporter des précisions sur des titres précédemment annoncés. On a tellement hâte d’en savoir plus sur l’absence de mode coop hors-ligne sur Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered ! Pas vous ?

Alors, à la lumière de ces éléments nouveaux, allez-vous suivre la présentation ? Nous, nous serons au rendez-vous ce lundi 20 juillet à 16h. Et si, au pire, la diffusion nous déçoit, on pourra toujours se rabattre sur les nombreuses promotions en cours sur l’eShop… Enfin, nous non, on viendra râler ici alors n’hésitez pas à repasser.