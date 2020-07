Les jeux Nintendo ne passeront plus par des revendeurs de codes

Nintendo, on le sait bien, se montre très strict avec ses franchises et les utilisations que l’on pourrait en faire. Une addiction au contrôle sans partage que le géant nippon a exercée de nombreuses fois, en supprimant par exemple les fan-games autour de l’univers de Pokémon, ou encore à l’époque de la SNES en obligeant les studios tiers à attendre plusieurs années avant de publier un jeu SNES sur une autre console. Une main de fer dans un gant en laine de verre qui risque de frapper à nouveau. En effet, on ne devrait plus trouver de clés de jeux Nintendo auprès des intermédiaires détaillants.

Comme l’a rapporté Nintendo Life, Nintendo a confirmé que cela serait vrai au moins pour les détaillants européens :

“Après avoir examiné attentivement l’évolution du marché européen au cours des dernières années, Nintendo a décidé de mettre fin à la disponibilité des codes de téléchargement de ses propres logiciels via les détaillants, à compter du 1er juillet 2020. Les clients pourront toujours acheter des cartes cadeaux de l’eShop Nintendo, des adhésions au Nintendo Switch Online et DLC téléchargeables chez les détaillants de toute l’Europe. De plus, les clés de téléchargement des jeux d’éditeurs tiers Switch seront également toujours disponibles.”

En d’autres termes, plus de jeux dématérialisés en vente ailleurs que sur le Nintendo eShop. Une démarche “compréhensible” si l’on se place du côté de l’éditeur japonais. Car avec l’essor du marché des jeux numériques, le développement de ces détaillants (Instant Gaming, pour ne citer que lui) a explosé ces dernières années, grâce à des tarifs réduits, presque imbattables sur le marché. Cela inclut également les jeux Nintendo, pourtant réputés pour ne jamais perdre en valeur, ni être bradés.

Car oui, si Nintendo se réveille maintenant, c’est parce que ce dernier commence à perdre des sous sur ses grosses sorties, avec en tête de gondole un certain Animal Crossing: New Horizons. Véritable hit du confinement, le jeu s’est vendu beaucoup plus qu’à l’accoutumée via des clés trouvées chez des détaillants pour un prix oscillant entre 40 et 45€, soit 15€ moins cher que chez Nintendo. Une situation qui ne peut rester impunie pour les dirigeants, qui sont donc passés à l’acte.

Un choix qui permettra encore une fois aux anti-Nintendo de cracher sur la radinerie de ce dernier, mais qui s’explique néanmoins par le besoin vital du studio de rentabiliser ses exclusivités, véritables vaches à lait pour l’entreprise. Reste à savoir comment cela se traduira sur les ventes à venir.