Bakugan: Champions of Vestroia – La déception du Nintendo Treehouse

Nintendo nous avait donné rendez-vous pour un Nintendo Treehouse dédié à l’imminent Papier Mario: The Origami King, mais pas seulement. Le géant japonais nous avait également teasé une surprise en fin de conférence impliquant le studio WayForward. Et il n’a pas fallu nous en dire plus pour attirer notre attention. Il faut dire que le studio en question cumule les bons jeux avec notamment la série des Shantae, et plus récemment River City Girls qu’on vous recommande vivement au passage.

Après du gameplay inédit du Paper Mario Switch, Bakugan: Champions of Vestroia s’annonce dans un premier trailer. On ne vous cache pas une certaine déception de notre côté.

Pour ceux qui ne connaissent pas la licence, une brève présentation s’impose. Bakugan est une série d’animation japonaise dans laquelle des enfants s’affrontent à coups de cartes magiques. Commencée en 2007 et assez méconnue en France, la série a surtout connu son succès en Amérique du Nord, ce qui peut expliquer notre manque d’intérêt autour du titre fraîchement annoncé. Celle-ci s’est très vite déclinée en une multitude de produits dérivés.

Mais revenons au jeu, ce dernier sera un action-RPG exclusif à la Nintendo Switch. Doté d’un univers 3D à explorer, Bakugan: Champions of Vestroia semble insister sur la personnalisation du héros et de ses compagnons Bakugan. Pour information, Vertroia est le monde des créatures appelées Bakugan et apparues mystérieusement dans notre monde sous forme de cartes.

En plus des combats traditionnels dans les arènes, les joueurs pourront aussi interagir avec d’autres personnages, compléter des quêtes et explorer le monde avec leurs Bakugan. Enfin, un mode en ligne sera également de la partie afin de se mesurer au monde entier.

Simonetta Lulli, vice-présidente de Spin Master Studios déclare :

«Bakugan : Champions de Vestroia prolonge l’univers de la célèbre franchise de combat avec un nouveau format de jeu interactif et palpitant. Le jeu comprendra de la personnalisation, de la compétition, de la stratégie avancée, des personnages et des mondes de la série TV animée que tous les joueurs et les fans de Bakugan vont adorer !»

Une édition Deluxe est déjà annoncée incluant le jeu, une sphère Ultima Dragonoid qui se transforme en Bakugan féroce, une carte à collectionner, une carte magnétique et deux puissants BakuCores.

Bakugan: Champions of Vestroia est prévu pour le 04 novembre 2020 exclusivement sur Switch.