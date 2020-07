Nintendo Treehouse – Paper Mario: The Origami King et une surprise

Sans avertir, Nintendo publiait un Nintendo Direct Mini en mars dernier. Avant cela, Nintendo n’a pas lancé de vrai Nintendo Direct depuis septembre 2019, une longue attente en raison de la pandémie de coronavirus. De plus, avec l’E3 annulé, nous n’avons pas pu voir l’un des formats que nous avons le plus aimé ces derniers temps, le Nintendo Treehouse. Comme vous le savez peut-être déjà, dans cet espace, les jeux présentés à la conférence numérique Nintendo y sont montrés de manière plus concrète, généralement en présence de leurs développeurs. Cependant, bien que nous pensions avoir tout perdu, un nouveau Nintendo Treehouse vient d’être annoncé.

Paper Mario: The Origami King est l’un des prochains grands titres de Nintendo qui est sur le point de sortir. Nintendo ne voulait pas rater l’occasion, notre moustachu en papier va donc avoir droit à son propre Nintendo Treehouse. Ce dernier aura lieu le 10 juillet à 19h00 et vous pourrez le suivre dans le live qu’on vous poste juste en dessous. Nous aurons donc droit à une présentation en bonne et due forme de ce nouveau titre, toujours prévu exclusivement sur Nintendo Switch le 17 juillet prochain.

Cependant, Paper Mario: The Origami King ne sera pas le seul jeu présenté dans cet événement, car un jeu d’une nouvelle franchise développée par le studio WayForward, les parents de Shantae, sera présenté pour la première fois. S’agira-t-il d’une nouvelle licence de ces développeurs ou bien une licence connue de Nintendo confiée à ces derniers. Qu’espéreriez-vous ?