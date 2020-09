Nexomon Extinction – Une mise à jour plus que bienvenue

Ce vendredi, ça fera une semaine jour pour jour que Nexomon Extinction est dans les bacs et, même si le titre récolte en moyenne des retours positifs (les commentaires enregistrés par les joueurs sur des sites tels que Metacritic ou sur Steam en attestent), certains points auraient bien mérité une petite correction. Qu’à cela ne tienne, VEWO Interactive prouve son envie de bien faire et répond à une partie des problèmes soulevés par la communauté avec un correctif distribué depuis hier. Qu’est-ce qui va changer dans la suite de votre voyage ?

Eh bien, mine de rien, pas mal de bricoles. Tout d’abord, l’environnement et l’équilibrage. Effectivement, la mise à jour applique une modification à la prise des niveaux de l’environnement. Pour ceux qui ne le savent pas, Nexomon Extinction évolue en parallèle du joueur. Ainsi, si le joueur remplit certaines conditions (souvent scénaristiques), les monstres sauvages et les dresseurs le font aussi afin que le titre reste exigeant et donc excitant. Cependant, la prise de niveaux pouvait parfois être conséquente et vous pouviez vous retrouver confronté à des monstres surpuissants vous forçant naturellement à grinder pour survivre… Ce n’est plus le cas. Le studio confirme que l’environnement ne devrait plus creuser d’écarts entre vous et lui et donc, vous serez moins forcé de grinder pour survivre, un plus bienvenu pour ceux qui veulent juste profiter de l’histoire.

Un autre point lié au précédent et qui a fait grincer des dents implique l’apprentissage de compétences. Effectivement, les Nexomon ne naissent pas égaux et certains d’entre eux apprennent leurs meilleures compétences à bas niveau. Le problème, c’est que les monstres sauvages prennent des niveaux à mesure que votre héros progresse. Par conséquent, ils finissent par apprendre de nouvelles compétences, effaçant les précédentes. Si Pokémon vous offre de dépenser des objets pour les rapprendre, Nexomon Extinction ne le fait pas. En revanche, depuis la mise à jour, si un monstre a appris toutes ses capacités (en gros, s’il est niveau 40), l’arbre repart a zéro et vous pourrez donc leur réapprendre les capacités.

On ajoutera enfin pêle-mêle l’ajout d’une stat invisible qui augmente l’expérience acquise pour les monstres, celle d’étoiles quand vous croisez un Nexomon cosmic (les shiny de ce jeu), du retrait de l’attaque gratuite dont dispose l’ennemi au moment où vous remplacez un de vos monstres KO ou celui de nombreux autres bugs. Donc bien des changements sur lesquels vous pouvez revenir en allant lire le post laissé par le studio sur la page Steam de son titre, page que vous retrouverez dans les sources sous l’article.

Nexomon Extinction est disponible sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch et ne devrait pas tarder à arriver sur Xbox One. Y avez-vous cédé ? Ces mises à jour vous semblent-t-elles pertinentes ? Le jeu devrait-il corriger d’autres problèmes selon vous ?