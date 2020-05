New Game + Expo – On promet, on n’y est pour rien

C’est assez cocasse pour nous ce genre de nouvelles, mais c’est plutôt divertissant à traiter. Remarquez, jusqu’ici, l’année l’aura été aussi “plutôt cocasse”, non ? On commence avec les gilets jaunes avant d’être tous enfermés chez nous… Plus de travail ou d’école (pour beaucoup), nos grand-parents devant remplir une déclaration avant de sortir comme un collégien qui veut sortir de perm’ après une journée à bachoter… Cocasse qu’on vous dit. Bref, après l’annulation de l’E3, la passage de l’EVO et de la Gamescom au format dématérialisé (online, quoi) et la création du Summer Game Fest, un autre événement va faire ses débuts : la New Game + Expo (NGPX).

Pour rappel, cette période de l’année est généralement propice aux annonces de la part des différents acteurs de notre industrie. En effet, chaque année, à cette période, les studios se préparent à l’E3 et mettent les bouchées doubles pour leurs fans qui attendent la fin de l’été avec impatience. Cette année est d’ailleurs cruciale puisque l’hiver opposera les nouvelles machines de Microsoft et de Sony et que les fans attendent toujours de connaître le catalogue des titres disponibles à la sortie avant de se décider (bon, ça, et les prix). Seulement, BOOM ! Pas d’E3…

“Ah !” pourrait dire les obsédés des memes… “On fait comment ?” Bah, pour un grand studio, c’est assez simple ! Ils ont de la maille et peuvent donc annoncer en direct. Pour les autres, il faut s’associer et c’est justement ce qu’a fait un collectif de 14 studios américains et japonais, ce même collectif qui nous donne rendez-vous le 22 juin à 18h pour un stream sur Twitch qui devrait se terminer le lendemain à 1h du matin. Ce collectif comporte de grands noms de l’industrie tels que Sega of America, SNK Corporation, NIS America ou encore Koei Tecmo…

Sur les sept heures que va couvrir l’événement, il y a fort à parier que nous découvrirons des trailers et séquences de gameplay exclusifs, ces derniers nous offrant un aperçu de l’année à venir pour ces petits studios. Il est également possible que SEGA attende cette date pour révéler une partie du programme pour l’anniversaire de Sonic, le Blue Blur fêtant ses 30 ans cette année. Ceci dit, rien n’est trop sûr…

Bref, du temps libre dans l’été et besoin de plus de dates pour faire le plein d’actu ? Marquez d’une croix votre calendrier à la date du 22 juin puisque c’est le jour où le New Game + Expo va avoir lieu. Qu’en pensez-vous ? Avez-vous des attentes particulières ? Nous rappelons que l’annonce fait suite à celle du Guerilla Collective, un autre événement en ligne qui se tiendra du 6 juin au 8 juin et qui sera consacré à la scène indépendante.