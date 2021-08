NERF Legends – De la bataille en open space aux arènes de jeux vidéo

La célèbre gamme de pistolet à fléchettes (parce que, oui, au final, il ne s’agit « que » de ça…) de chez Hasbro sera très bientôt déclinée en jeu vidéo. NERF Legends nous proposera ainsi un gameplay aussi original que son titre, puisqu’il ne sera autre chose qu’un FPS multijoueur en arène avec la petite particularité d’intégrer à son casting quinze blasters existant IRL et issus des gammes NERF Mega, Ultra et Elite.

Au-delà du coup marketing, le jeu proposera à son lancement pas moins de dix-neuf arènes plutôt orientées S-F, du PVP jusqu’à huit joueurs et même une campagne solo – qu’on salue, tant ces dernières semblent régulièrement oubliées par les développeurs. L’autre bonne nouvelle, c’est que le jeu sera cross-play sur tous les supports où il sortira.

NERF Legends sera publié par GameMill Entertainment, à qui l’ont doit déjà la surprise NICKELODEON ALL-STAR BRAWL, soit le SSBU avec Bob L’Éponge, et pourra mine de rien, si le jeu est réussi, proposer une bonne alternative jeune public aux Call Of et autres Halo, peut-être un peu trop guerriers pour certains parents. Après tout, les NERFs ne tirent que des fléchettes en mousse !

On imagine évidemment qu’en cas de succès, des ponts seront faits entre les jouets IRL et le jeu vidéo, du genre retrouver dans le jeu l’arme en vrai plastique qu’on vient d’acheter en magasin en scannant un QR Code présent dans la boite du jouet… Et on espère secrètement qu’un level « start up » sera proposé par la suite, un level où les personnages en costume-cravate pourront affronter leurs collègues de l’open-space à coups de fléchettes en mousse

Se pose toutefois la question suivante : du coup, les armes du jeu seront-elles « nerfées » de base ? (ahahah…) NERF Legends sortira dès octobre prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, et PC.