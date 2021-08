Preview Back 4 Blood – Le digne successeur de Left 4 Dead ?

Annoncé en 2019 par Turtle Rock Studios, Back 4 Blood sera prochainement disponible. Suite à l’échec d’Evolve, le studio américain semble vouloir revenir aux bases avec ce digne successeur de la saga iconique Left 4 Dead. Le week-end dernier signait l’accès anticipé au jeu, l’occasion pour nous de vous partager notre première expérience.

Qu’on se le dise, Back 4 Blood ressemble énormément à Left 4 Dead. Nous pouvons y retrouver plusieurs survivants, différents types d’infectés, un mode campagne en coopération dans lequel il faut fuir une zone et le fameux mode versus. Toutefois, une nouvelle mécanique de gameplay vient changer la donne : le système de carte et de constructions de decks, apportant une dose de stratégies plus que bienvenue.

Pour commencer une partie, il sera nécessaire de choisir parmi plusieurs “nettoyeurs” possédant armes caractéristiques différentes. Ensuite, le choix des cartes entre en jeu, apportant des modifications à votre personnage. Ainsi, le côté coopératif est davantage mis en valeur puisqu’il est primordiale de communiquer avec ses coéquipiers afin de choisir les meilleurs cartes et de s’attribuer des rôles bien spécifiques pour éliminer les infectés.

De plus, l’ordinateur choisira des cartes de corruption qui viendront modifier le comportements des infectés lors de la partie, afin d’apporter une difficulté supplémentaire et varier les parties pour une meilleure rejouabilité sur la durée. Durant cette période d’accès anticipé, la construction de decks est assez difficile à prendre en main, et il sera nécessaire d’expérimenter diverses combinaisons de cartes pour pleinement comprendre leurs effets et intérêts.

La diversité des infectés est bien présentes mais manque pour le moment de clarté. Il faudra attendre de se retrouver face aux zombies spéciaux pour comprendre leurs mouvements et leurs capacités, pour celles et ceux qui n’auraient jamais posés leurs mains sur la licence Left 4 Dead. L’arsenal disponible est, quant à lui, très complet et permet également d’améliorer chaque arme en y ajoutant des équipements.

Fort heureusement, il est possible d’essayer chacune des armes dans le camps d’entrainement afin de se préparer au mieux aux différents modes de jeu. Parmi ces derniers, nous retrouvons évidemment le mode versus, opposant une équipes de survivants contre une équipe d’infectés sur plusieurs rounds, sensations de l’époque des Left 4 Dead garantis !

Back 4 Blood ressemble quasiment trait pour trait à une version remastérisée de Left 4 Dead, avec un arsenal plus complet et quelques nouveaux infectés. Cependant, le gameplay proposé par les cartes apporte quelques changements, bien qu’il soit encore un peu difficile à prendre en main. De plus, le titre devrait bénéficier de différentes mises à jour afin d’ajouter de nouveaux éléments cosmétiques et ainsi personnaliser vos nettoyeurs et vos armes.

Back 4 Blood sera disponible le 12 octobre 2021 sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC. Une bêta ouverte est également prévue entre le 12 et le 16 août 2021, permettant ainsi à un plus grand nombre de joueurs de s’y essayer. Rappelons également que le titre comporte le crossplay, permettant aux joueurs de plateformes différentes de coopérer ensemble pour venir à bout des vagues d’infectés.