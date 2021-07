Back 4 Blood – Un nouveau trailer sauvage apparaît avec les fonctionnalités de la version PC

Révélé avec du gameplay aux Game Awards de l’année dernière, Back 4 Blood, le tout nouveau jeu de Turtle Rock Studios, les papas de la licence culte Left 4 Dead, s’illustre une nouvelle fois en vidéo. Et nous avons droit à un petit bonus pour les joueurs PC Master Race car nous connaissons les fonctionnalités évoluées du titre sur ce support.

La nouvelle bande annonce nous montre tout ce que l’on veut voir dans un jeu co-op, c’est-à-dire un bon gros défouloir à l’ancienne où on tire sur de grosses bestioles affreuses tout en avançant dans le scénario. Le tout avec la promesse d’un arsenal varié qui procure de bonnes sensations souris en main (ou manette) et bien sûr une rejouabilité infinie. On attend également de ce genre de jeu une fluidité impeccable pour éviter la frustration de mourir bêtement à cause d’un lag.

Il semblerait que ce “Retour pour le sang” remplisse parfaitement le cahier des charges à en croire ce trailer bourrin et les derniers retours de joueurs chanceux qui ont pu mettre la main dessus. Il est bon de rappeler que les développeurs maîtrisent leur sujet puisque la saga “laissé pour mort” est toujours aujourd’hui considérée comme un must-have en ce qui concerne les jeux en coopération.

Nous espérons que le titre sera à la hauteur des espérances et qu’il sera un digne successeur de cette licence, et que ce dernier puisse montrer à ses prédécesseurs que le roi est de retour. En tout cas, c’est ce que les développeurs ne cessent de nous dire depuis de longs mois, mais comme toujours on verra bien une fois la manette ou le clavier en main.

Cette vidéo permet également de présenter les fonctionnalités du jeu sur nos magnifiques ordinateurs remplis de RGB. Les développeurs nous promettent de la 4K sans limite de FPS, la technologie DLSS par Nvidia, ainsi que la possibilité de jouer sur plusieurs écrans à la fois et/ou en moniteurs ultralarges.

La seule condition est bien sûr d’avoir la bestiole adéquate pour faire tourner Back 4 Blood avec tout ça, et à condition que le titre ait une optimisation aux petits oignons. Reste à savoir maintenant comment tournera le jeu sur consoles nouvelle et surtout ancienne génération. Ceci-dit la meilleure nouvelle est que le jeu sera cross-play, nous allons donc pouvoir jouer avec tous les joueurs disposant du titre sur n’importe quelle machine et ce sans exception.

Une bonne nouvelle c’est bien, mais deux c’est encore mieux : nous vous rappelons donc que Back 4 Blood bénéficiera d’une bêta fermé pour les joueurs ayant précommandés le jeu du 5 au 9 août prochain, et également d’une bêta ouverte pour tous du 12 au 16 août. Pour la bêta fermée vous pouvez vous inscrire ici. Un bon moyen pour patienter jusqu’à la sortie du titre le 12 octobre 2021 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S.