Back 4 Blood – Le système de cartes expliqué en vidéo

Malgré son report au mois d’octobre, Turtle Rock Studios nous présente aujourd’hui un nouveau trailer pour Back 4 Blood, le descendant direct des célèbres Left 4 Dead, afin de nous expliquer plus en détails le système de cartes apporté au titre afin d’accroitre sa rejouabilité et rendre les parties différentes les unes des autres. Grâce à cette mécanique inédite empruntée au genre du Rogue-like, de nombreuses stratégies pourront être établies pour venir à bout des infestés.

Durant le déroulement de chaque partie, le Directeur du jeu (l’IA adaptative) analysera chaque action, points de santé et autres éléments afin d’apporter des modifications comme des obstacles, des défis ou encore l’apparition d’infestés spéciaux. Ainsi, chaque joueur aura la possibilité de choisir un deck prédéfini ou personnalisé au début de la partie. Une fois les cartes tirées au sort, celles-ci permettront de contrer les Cartes de Corruption de l’IA en améliorant l’équipement actuel ou en offrant de nouvelles possibilités pouvant modifier grandement le gameplay.

Hormis le retour de l’esprit Left 4 Dead, l’ajout de cette IA adaptative représente le principal atout de ce nouveau FPS coopératif, offrant une grande rejouabilité mais également de nouvelles tactiques à mettre en place avec vos coéquipiers. Il sera alors essentiel de communiquer avec son groupe de Nettoyeurs afin de sélectionner les bonnes cartes et ainsi créer une parfaite synergie au sein de l’équipe.

Après l’échec d’Evolve le studio américain revient à ses origines et nous propose de nouvelles mécaniques pour Back 4 Blood pour notre plus grand plaisir. Et le moins que l’on puisse dire c’est que nous sommes ravis de pouvoir retourner exterminer du zombies avec nos amis et découvrir les différentes mutations de ces derniers, ce qui avait fait le succès de Left 4 Dead. De plus il est d’ores et déjà possible de s’inscrire ici pour participer aux prochains tests du titre.

Back 4 Blood sera disponible le 12 octobre 2021 sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC. Il est également possible de précommander le jeu dès maintenant afin de recevoir le pack de skins Armes d’Élite de Fort Hope, incluant divers skins afin de personnaliser ses armes. On vous laisse maintenant découvrir le nouveau trailer pour être incollable sur ce nouveau système de cartes.