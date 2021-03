Back 4 Blood – Un report mais du gameplay pour rassurer

Turtle Rock Studios, qu’est-ce que nous avons pu en passer des heures à refaire encore et encore les mêmes maps de Left 4 Dead, de devoir faire équipe avec des CPU en online pour compenser le dégoût des joueurs qui souhaitaient contrôler que des zombies (oui, ce n’est pas qu’un problème lié à Among Us) ou avec des écervelés de la gâchette qui tiraient sans réfléchir… Qu’est ce que ça fait du bien de voir que ce studio revient à nos premiers amours avec Back 4 Blood. Seulement, nous avons de mauvaises nouvelles.

Si comme nous, vous aviez hâte de vous plonger dans ce descendant spirituel du FPS multijoueur coopératif contre les zombies ce 22 juin, nous sommes au regret de vous annoncer que ce ne sera pas possible. La nouvelle est tombée sur Twitter. Alors que d’un côté le jeu s’illustrait dans la présentation de GamesRadar (retrouvez le trailer plus bas), le studio reportait le jeu de plusieurs mois (jusqu’au 12 octobre) sur le réseau social à l’oiseau bleu. La cause de ce report ? L’envie de proposer aux joueurs un jeu complet à sa sortie.

Une bien triste nouvelle donc pour les fans qui mourraient d’envie d’éliminer des non-vivants entre amis et inconnus. Néanmoins, grâce à l’intervention du studio au sein de la présentation, les joueurs peuvent se rincer les yeux sur une bande-annonce inédite, l’occasion de revoir les courbes de ces corps qui n’ont même plus la peau sur les os et les lignes rutilantes de la poignée d’armes manipulée par nos “cleaners” (nom du groupe de héros dans ce jeu). On a même l’occasion d’apercevoir brièvement les cartes, l’atout inédit de ce titre et qui permettra de pimenter les parties et la boucle de gameplay.

Back 4 Blood et ses infestés arriveront sur PC, PlayStation 4 et 5 et Xbox One et Series X le 12 octobre de cette année. Ceci dit, vous aurez le loisir de mettre à l’essai le successeur de Left 4 Dead quand sa bêta ouverte sera en ouverte, dès cet été.