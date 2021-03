Resident Evil: Village – Les arnaques ont les dents longues

En novembre dernier, les studios Capcom ont été victimes d’une cyberattaque menée par un groupe appelé Ragnar Locker, attaque qui leur a coûtée de nombreuses données. Aujourd’hui, les criminels (dont on ne connait pas l’identité pour le moment) s’attaquent directement aux joueurs, obligeant le studio de Resident Evil Village à réagir rapidement.

En effet, certains joueurs ont eu la grande surprise de recevoir un e-mail de l’éditeur les invitant à essayer le jeu en avant-première ! Évidemment, ce courriel n’est rien d’autre qu’une campagne de “phishing”, visant à obtenir des données personnelles.

Capcom a très vite démenti avec le mail avec une communication officielle :

“Nous vous envoyons ce message car nous avons été informés que des e-mails circulent actuellement et prétendent contenir des “invitations pour l’accès anticipé” à Résident Evil Village. L’adresse de l’expéditeur est affichée comme étant “no-reply(at)capcom(dot)com”. Nous tenons à vous informer que ces messages ne proviennent PAS de Capcom et semblent être des tentatives d’hameçonnage par un tiers non autorisé. Si vous avez reçu un tel message, veuillez NE PAS télécharger de fichiers ni répondre, et supprimer le message immédiatement.”