tt

Mortal Shell II – Fini Fallgrim, place au monde ouvert

Mortal Shell 2 - Trailer de Gameplay

Dextereuse

Open worlds addict, choom certifiée et grande sensible aux récits inconfortables. Les personnages vont mal, moi j’applaudis.

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Mortal Shell 2


    • Développeur :

      Cold Symmetry

    • Genre : Action
    • Date de sortie : 2026
    PS5PCXbox SeriesSwitch 2Switch...

Test Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – Un grand pas en avant pour la série

Test Subliminal – Aussitôt joué, aussitôt oublié

Test Screamer – Écrasé par de trop grandes ambitions