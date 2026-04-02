Mortal Shell II – Fini Fallgrim, place au monde ouvert

Cold Symmetry et Playstack ont enfin levé le voile sur le gameplay de Mortal Shell II par l’intermédaire d’une vidéo de presque 12 minutes. Depuis l’annonce au Summer Game Fest 2025 qui avait généré plus de 15 millions de vues, le jeu s’était fait discret. Cette présentation met fin à l’attente et pose clairement les bases de ce que sera la suite du Souls-like indé de 2020.

Un monde ouvert dense qui tourne le dos à Fallgrim

Fini les marais oppressants de Fallgrim comme seul terrain de jeu. Mortal Shell II s’ouvre sur un univers bien plus vaste, traversé par des chemins sinueux gardés par des ennemis fanatiques. Temples en ruine de vieilles divinités, forêts interdites, cimetières gelés, citadelles taillées dans l’os : chaque zone a sa propre identité visuelle et sa faune de créatures qui semblent organisées en véritables cultures locales. Les développeurs parlent de monde « compact mais délibérément dense », pensé pour respecter le temps du joueur sans sacrifier la profondeur. Plus de 60 donjons artisanaux sont disséminés dans cet espace interconnecté, chacun conçu pour tester les compétences accumulées en chemin.

Le combat n’est pas en reste. La barre d’endurance disparaît entièrement, laissant place à un système agressif basé sur la rupture de posture des ennemis pour déclencher frappes critiques et finitions spectaculaires. L’arsenal se diversifie aussi : aux armes de mêlée s’ajoutent des armes à feu, inédites dans la licence. La mécanique d’endurcissement est maintenue, mais elle s’intègre dans un rythme de combat bien plus fluide. L’objectif des développeurs est limpide : balayer la lourdeur du premier jeu pour proposer quelque chose d’accessible sans renoncer à l’exigence du genre.

Trois enveloppes, un Messager et une édition collector

Au centre du jeu, le joueur incarne toujours le Messager, un être prophétique capable de posséder les corps de guerriers déchus. Trois enveloppes sont présentées dans la vidéo : Tiel l’Acolyte et Eredrim le Vénérable, deux visages connus du premier opus remaniés pour la suite, et Proxima, une nouvelle venue au gameplay encore largement mystérieux. Chacune dispose de son propre arbre de compétences et d’une philosophie de combat distincte.

Le jeu est par ailleurs entièrement indépendant du premier opus : aucune connaissance n’est nécessaire pour suivre l’histoire. Les fans les plus attentifs auront cependant remarqué dans la vidéo quelques images où le personnage se transforme en mouton combattant debout sur ses pattes arrière, probablement un aperçu d’une enveloppe non encore annoncée.

Playstack lance en parallèle la Revered Edition, un collector physique exclusif sur PlayStation 5. Ce coffret comprend un artbook complet, un steelbook et des impressions d’art en édition limitée. Une édition standard physique est également disponible. Dans les deux cas, précommander donne accès à deux skins exclusifs pour le Messager : Obsidien et Squelettique.

Aucune de date de sortie confirmée pour l’instant, mais une bêta ouverte sur PC est prévue cet été. Le Summer Game Fest 2026, en juin, reste le rendez-vous le plus probable pour enfin avoir une date ferme. Mortal Shell II sortira sur PS5, Xbox Series et Steam.