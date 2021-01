Comment MF Doom a presque été le héros d’un RPG Game Boy

L’annonce au début de l’année du décès du rappeur MF Doom avait secoué le monde du rap, et de la musique de façon générale. Les hommages on plu d’un peu partout, des membres du Wu Tang Clan à Radiohead en passant par Gorillaz. Doom était d’ailleurs apparu sur un album du groupe de Damon Albarn, Demon Dayz, sur le titre “November has come”. Mais c’est un hommage d’un autre genre que Kotaku a repéré sur Twitter.

Chafomon, illustrateur et pixel artist originaire d’Équateur, a ainsi partagé sur Twitter un projet hélas avorté de jeu Game Boy mettant en scène MF Doom. On y voit le rappeur derrière son iconique masque de Dr Doom (Dr Fatalis en français, le méchant Marvel, antagoniste des 4 Fantastiques), dans le plus pur style monochrome et pixellisé typique du Game Boy.

D’ailleurs, l’artiste reconnait volontiers que certains objets présent dans sa démo sont des assets provenant d’autres RPG de la ludothèque Game Boy, même si la plupart sont des originaux qu’il a lui même dessinés.

Chafomon est un fan de MF Doom depuis toujours. Il raconte avoir acheté son premier album du rappeur à 11 ans, en 1991, la même année où il a eu son premier Game Boy. Son projet sonnait alors pour lui un peu comme une évidence.

Le jeu aurait du s’appeler MF Doom: Special Herb Adventure, d’après Special Herbs, une série d’albums instrumentaux sortis par MF Doom. Malheureusement, deux gros obstacles se sont mis entre le jeu et son créateur. Le temps, tout d’abord. Il aura fallu plus de deux mois à Chafomon pour réaliser 5 minutes de gameplay. Un travail titanesque. L’autre frein à la production du jeu, ce sont les droits d’auteurs. Le designer reconnait ainsi : « Si jamais j’allais au bout [du jeu], il y aurait eu d’évidentes complications légales si j’avais voulu le vendre ».

Reste un bel hommage à l’artiste, et un fantasme de fan et de joueur, qui, pourquoi pas, en inspirera d’autres…

Some of you may remember me working on an unofficial DOOM GameBoy game earlier this year. I'd ended up scrapping the idea due to the obvious licensing issues I would have encountered, but now is probably as good of a time as ever to share the bit of prototype I did get done… pic.twitter.com/po0HrQGYob

— CHAFOMON (@chafomon) January 1, 2021