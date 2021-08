“Metroid Dread mettra un point final à cet arc narratif” déclare le producteur

Hey ! Entre nous, les fanboys, ils ne vous font pas marrer ? Ok, on veut bien reconnaître que nous le sommes tous un peu mais, franchement, vous ne prenez pas de plaisir, vous, à regarder les groupies PlayStation et Xbox s’écharper sur les exclus ? Ou à contempler les fans de Nintendo en larmes chaque fois que l’éditeur prend la parole et n’annonce rien de nouveau pour les 35 ans de Zelda ? Nous, on trouve ça grisant surtout quand on sait que le gaming PC, c’est largement meilleur ! *ahem* Pardon… Cette année, l’hylien fête peut-être ses 35 ans mais figurez-vous que c’est aussi le cas de la belle Samus Aran qui shoote des Metroid depuis 1986 au Japon. Bref, Metroid Dread, son prochain voyage, mettra un terme à son histoire avec ces sangsues de l’espace.

Alors oui, vous le saviez peut-être déjà. Effectivement, Yoshio Sakamoto, producteur de ce dernier volet, soulignait ce point quand il s’est vu l’honneur de présenter ce jeu lors de la conférence E3 de Nintendo mais, nous jugions de bon ton de le rappeler pour deux raisons. Tout d’abord, parce qu’il est très rare de voir une longue série (en terme de temps ou de nombre d’épisodes) prendre un point “final” dans l’industrie du divertissement (enfin, il y aura toujours Metroid Prime mais en ce qui concerne les Metroid 2D…) et ensuite parce que Big N nous offre aujourd’hui un aperçu de l’histoire de cette itération.

On se calme, ce n’est vraiment pas avec ce trailer d’une trentaine de secondes que Nintendo va vous divulgâcher quoique ce soit des prochaines péripéties qui attendent la belle blonde, loin de là. Cependant, ce teaser soulève néanmoins un certain nombre de points intéressants. Parmi eux, on y découvre que les Chozo (les créatures aviaires à qui Samus doit ses techniques de combat et à qui l’univers doit les Metroid) ont vécu sur ZDR et s’y seraient également éteints (comme se fut le cas sur Zebes).

De plus, la même planète pourrait éventuellement servir d’habitat à des Metroid mais surtout, le scénario pourrait y jouer un rôle un peu plus important (pour peu que ces extraits ne soient pas tous dans l’intro du jeu). Va-t-on enfin savoir ce qu’il s’est réellement passé ?

Nous aurions pu ajouter que, dans ce trailer-ci, l’armure de la belle comprend enfin du orange alors que la bande-annonce du mois-dernier ne nous présenter Samus qu’en blanc et bleu mais, franchement, c’est anodin. En effet, nous nous doutions bien que son armure changerait de couleur au fil de l’aventure, non ? Bref, nous ne devrions pas tarder à être fixés de toute manière puisque Metroid Dread sortira sur Nintendo Switch le 8 octobre (soit le jour de la sortie de la nouvelle version de la console OLED).