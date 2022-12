Meet Your Maker – Pillage planifié, pièges armés

Depuis son annonce, Meet Your Maker a de quoi rendre perplexe. Même si le principe a l’air indéniablement fun sur le papier, le mixer avec un FPS en coopération a de quoi donner un peu de piment à la chose. Et c’est lors de la cérémonie d’ouverture des Game Awards que le titre développé par les Montréalais de chez Behaviour, responsables de Dead by Daylight, fut présenté une nouvelle fois dans un trailer résumant parfaitement son concept, tout en pensant à nous offrir sa date de sortie.

Dans Meet Your Maker, vous pourrez à la fois construire des bases fortifiées à l’aide de différentes pièges et autres créatures alors que d’autres joueurs pourront tenter de prendre d’assaut ce refuge impénétrable que vous vous êtes bâti. Pour venir à bout des envahisseurs, vous pourrez compter sur l’amélioration de vos traquenards et de vos monstres, alors que les intrus pourront se targuer d’avoir de quoi se défendre et, surtout, ce sera leurs réflexes et leur coopération qui leur permettront de déjouer les plans du maître des lieux.

L’histoire du titre prend place dans un monde post-apocalyptique où le Gardien, serviteur de la Chimère et personnage incarné par le joueur, devra lutter pour l’obtention de Matériel Génétique pur (MatGen) afin de permettre à la Chimère d’évoluer. Les avant-postes seront tous construits par des joueurs afin de protéger ce MatGen, tandis que d’autres essaieront de s’en emparer.

Un concept fort qui mise sur l’implication des joueurs qui pourront tout autant construire qu’envahir ensemble, tandis qu’ils façonneront le monde et ses dangers. De quoi passer de bonnes heures à planifier ses pièges et préparer ses raids sur les avant-postes des autres. Mais tout ceci est un pari risqué : si tout est fait par les joueurs, ils se doivent d’être au rendez-vous pour que toute cette machinerie fonctionne à son plein potentiel.

Meet Your Maker risque donc fort d’être une expérience enrichissante qui pourrait facilement se transformer en titre incontournable si le succès est au rendez-vous. Pour le savoir, il ne nous reste plus qu’à prendre notre mal en patience et à attendre sa sortie calée au 4 avril 2023 sur PC, Xbox Series, Xbox One, PS5 et PS4.