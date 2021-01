Lust From Beyond – L’horreur venue (encore) de Pologne à découvrir avec son prologue gratuit

Depuis quelques années, la Pologne nous a permis de rencontrer nombre de studios talentueux, de People Can Fly, qui a développé rien de moins que le plus gros jeu du monde, Fortnite, à Bloober Team, qui signe la grosse sortie de cette fin Janvier, The Medium. Des studios qui se spécialisent dans les jeux d’horreur : The Medium, donc, The Shattering, ou Cyberpunk 2077 (Ahaha… ! Ok, on avait dit qu’on arrête le Cyberpunk-bashing… !). Nouveau titre à mettre sur la liste et à surveiller de près : Lust From Beyond.

Développé par les studios Movie Game, Lust From Beyond se définit comme un jeu d’horreur érotique. Le titre se joue en vue à la première personne, et s’inspire des travaux de Lovecraft (From Beyond est le titre d’une de ses nouvelles, “De l’au-delà” en français), l’inévitable H.R. Giger, et… Beksinski, ce peintre qui a déjà inspiré l’univers visuel de The Medium !

Au programme, la visite d’un manoir victorien qui mènera à la découverte d’un culte de la luxure, dont les membres cherchent à atteindre un monde parallèle dont les frontières sont situées au-delà des limites du plaisir terrestre…

Les quelques images qu’on a pu voir sont très prometteuses, et paraîtront “horriblement” familières aux fans de Lovecraft et Giger, tout en restant à réserver aux yeux avertis ! Prévu à l’origine pour la fin de l’année dernière, le jeu avait été repoussé une première fois, et vient d’être à nouveau décalé au 25 février prochain… Les développeurs de l’ère post-Cyberpunk 2077 sont probablement désormais plus prudents qu’ils ne l’étaient.

Pour voir de plus près à quoi s’attendre, et pour patienter jusqu’à la sortie du titre, ses développeurs mettent à disposition deux courtes expériences, intitulées respectivement Prologue et Scarlett, et mettant en scène des personnages différents de celui de Lust From Beyond. Le scénario du jeu gardera ainsi ses mystères… On pense à l’initiative de Dontnod avec Captain Spirit, le prologue gratuit de Life is Strange 2. Ces deux mises en bouche sont disponible sur Steam, et Lust From Beyond sortira également sur PC le 25 février prochain.