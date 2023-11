Little Nightmares 3 – La coopération (en ligne) avant tout

Annoncé lors de la conférence terne et sans grande surprise de la Gamescom 2023, Little Nightmares 3 refait surface avec une longue vidéo de gameplay dans laquelle on en apprend un peu plus sur ses futures mécaniques.

Supermassive Games, les petites mains derrière le très bon Until Dawn, reprend le flambeau après les deux premiers épisodes estampillés Tarsier Studio. Wayne Garland, Game Director du studio, nous apprenait par ailleurs dans une interview le mois dernier que le studio avait privilégié la coopération en ligne au détriment de la coopération locale, confirmant néanmoins la présence d’un mode solo en équipe avec l’intelligence artificielle.

« On nous a posé des questions à propos de la coopération en ligne et la coopération locale. Nous avons envisagé la coopération locale, mais pour revenir à l’atmosphère et l’immersion que nous tentons de créer, je pense qu’il était important pour nous de nous focaliser uniquement sur la coopération en ligne. »

Un choix pour le moins questionnable avec le succès récent d’It Takes Two et même plus largement des jeux multijoueurs dits de canapé (par ailleurs disponibles dans de nombreux titres Supermassive Games et qui font un petit peu partie de leur identité.).

La trailer de gameplay dévoilé revient effectivement en détail sur cette fonctionnalité. Il s’agira toujours de parcourir des environnements macabres et y résoudre des casse-têtes en usant différentes capacités des personnages. Le titre semble toujours proposer cette ambiance si particulière, avec ce désert lugubre dans lequel des créatures pour le moins déconcertantes vous attendent, comme le laisse présager ce bébé géant absolument affreux, provoquant gêne et inconfort.

On rappelle que Little Nightmares 3 est prévu pour sortir courant 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC.