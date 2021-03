Little Nightmares 2 c’est 1 million de cauchemars déjà écoulés

Sortie remarquée du mois de février, Little Nightmares 2 est-ce que l’on pourrait appeler une suite à la hauteur de son prédécesseur. Prequel à ce dernier, on y incarne Mono qui avec l’aide de Six doit traverser quelques tableaux cauchemardesques et survivre dans un monde hostile plongé dans un cauchemar constant et habité d’âmes devenues folles et difformes.

Si le jeu revient aujourd’hui dans l’actualité, ce n’est pas pour une annonce concernant de futurs contenus, rappelons que le premier opus avait reçu quelques savoureux DLC, mais bien pour faire un constat commercial de cette suite. Eh bien le moins que l’on puisse dire, c’est que le titre de Tarsier Studios et Bandai Namco se porte bien puisqu’il s’en est vendu plus d’un million d’exemplaires en moins d’un mois. Un plébiscite de la part des joueurs mérités qui ne présage que du bon pour le futur de la licence.

C’est en tout cas ce qui est communiqué par Bandai Namco qui compte continuer à supporter la licence en lui offrant de nouveaux jeux, mais aussi d’autres produits dérivés, comme cela a déjà été le cas par la passé, avec par exemple la bande dessinée qui était sortie dans le commerce ou encore le comics numérique gratuit distribué sur smartphone, ainsi que le jeu Very Little Nightmare sur ce même support et qui se veut canon à l’histoire globale de la licence.

Nous sommes très fiers du succès de Little Nightmares et vraiment reconnaissants de la façon dont les fans ont adopté l’univers à travers les jeux et les bandes dessinées, en mettant leur esprit au travail et en trouvant les théories les plus folles sur Little Nightmares.

Déclare Hervé Hoerdt, Vice-Président Senior Marketing, Contenu et Digital chez Bandai Namco Entertainment Europe, avant d’ajouter :

Ce sont deux étapes importantes pour une franchise que nous avons nourrie et développée au sein de Bandai Namco Entertainment Europe et qui ne serait pas possible sans le soutien incroyable de la communauté Little Nightmares. Nous sommes impatients de partager avec vous la suite de l’univers Little Nightmares.

Il est toujours appréciable de voir que de petits jeux, comprenez par là qui ne sont pas des AAA, réussissent à faire mieux que beaucoup de production ultra calibrée et surtout y arrivent avec mérite. Plébiscité par une bonne partie de la presse et des joueurs, soutenus par son éditeur, il ne fait aucun doute que Little Nightmares 2 aura une suite sous quelques formes qu’elle soit. Nous, on rêve d’un joli film d’animation horrifique se déroulant dans ce somptueux univers.

Rappelons enfin que Little Nightmares 2 est disponibles depuis le 11 février dernier sur PlayStation 4, Xbox Series One, PC, Nintendo Switch et Google Stadia, alors que des versions PlayStation 5 et Xbox Series S|X seront disponibles plus tard dans l’année.