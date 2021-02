Soluce Little Nightmares 2 – Où trouver toutes les dépouilles corrompues ?

Little Nightmares 2 n’est pas seulement un bijou de l’horreur macabre dans lequel il faut résoudre des casse-têtes, se cacher et s’infiltrer ou encore courir pour sa vie. C’est aussi un jeu très intelligent narrativement parlant, qui sans texte, dialogue et narrateur, parvient à nous raconter une histoire essentiellement grâce à ce que l’on appelle communément la narration visuelle.

Cette dernière passe aussi par la récolte de dépouilles corrompues d’enfants morts. Oui c’est glauque, mais cela s’inscrit bien dans l’univers et ce sont là aussi les témoins de la corruption qui a cours dans la charmante ville que l’on est amené à visiter. Mais ces petites ombres noires ne sont pas présentes que pour faire jolie, puisqu’elles permettent aussi de débloquer une fin secrète à l’histoire de Mono et Six qui n’impacte pas seulement cette suite.

Dans cette soluce ou guide de Little Nightmares 2, on vous laisse le choix du mot, on va donc vous indiquer par chapitre où se trouve ces 18 dépouilles corrompues et comment les atteindre.

Chapitre 1

Dépouille corrompue numéro 1 :

Cette première dépouille corrompue est accessible après quelques minutes de jeu seulement. Une fois face au grand pont effondré, descendez et au lieu d’escalader l’autre extrémité du pont pour continuer votre route, passez sur sa droite pour vous engouffrez dans un petit passage caché dans lequel se trouve l’ombre noire de l’enfant.

Dépouille corrompue numéro 2 :

Cette deuxième dépouille corrompue se trouve un peu plus loin après avoir actionné votre premier piège à ours à l’aide d’un bâton de bois. Empruntez le passage dans le tronc d’arbre et une fois au pied de ce dernier rebroussez chemin pour passer en dessous. Vous trouverez alors l’objet de votre recherche au bout d’un petit tunnel vous amenant au cadavre d’un rat.

Dépouille corrompue numéro 3 :

Dans la maison, après avoir récupérer la clé dans le grenier avec Six, redescendez et ouvrez la porte menant à l’extérieur. En sortant, vous remarquez des toilettes fermées, attendez que votre acolyte vous fasse la courte échelle pour ouvrir la porte. La dépouille corrompue se trouve à l’intérieur.

Dépouille corrompue numéro 4 :

La dernière dépouille corrompue du chapitre se trouve à la toute fin de ce dernier. Après avoir traversé l’étendue d’eau sur votre porte/radeau de fortune, vous atteindrez une plage. Continuez votre route sur le sable et vous pourrez très vite distinguer une télé posée à même le sol et une petite silhouette noire immobile devant. Vous savez alors ce qu’il vous reste à faire.

Chapitre 2

Dépouille corrompue numéro 5 :

Cette première dépouille corrompue du chapitre se trouve après avoir résolu un casse-tête vous demandant de pousser des télévisions dans le vide pour vous hisser, ainsi que Six, à différents étages d’un immeuble. Une fois l’énigme résolue, vous pourrez rejoindre votre compagnon en sautant jusque elle, ce qui lui demandera de vous attraper en plein vol histoire que vous ne mourriez pas d’une chute mortelle. De là continuez votre route en montant les escaliers et empruntez le chemin vous faisant passer sur une porte cassée et rejoignant l’endroit où vous avez hissés Six un peu plus tôt. L’enfant vous y attend.

Dépouille corrompue numéro 6 :

Une fois arrivé dans la cour de l’école, dirigez-vous vers le vélo situé devant la poubelle au fond à droite de celle-ci. Vous trouverez la dépouille corrompue assise sur la droite du petit véhicule.

Dépouille corrompue numéro 7 :

Après que Six se soit fait enlever dans l’école, vous serez amenés à éliminer vos deux premiers “enfants” à l’aide d’un marteau. Une fois le second abattu, continuez normalement votre route jusqu’à rejoindre le couloir suivant après avoir escaladé une porte. Avant de poursuivre, attardez-vous sur les casiers scolaires à et plus particulièrement sur le troisième en partant de la gauche. Ouvrez-le et vous trouverez à l’intérieur la dépouille corrompue.

Dépouille corrompue numéro 8 :

Après avoir réussi le passage de la bibliothèque vous mettant face à l’institutrice de l’établissement, vous arriverez dans une sorte de hall avec un escalier se divisant en deux parties. Montez les marches qui partent vers la gauche et dirigez-vous vers les bouteilles vides et la corde de pendaison qui gisent au sol. Là, assis les jambes dans le vide, se trouve la dépouille corrompue.

Dépouille corrompue numéro 9 :

Dans la même zone que pour la dépouille précédente, vous devrez résoudre une énigme avec un jeu d’échecs grandeur nature pour récupérer une clé permettant de continuer votre route. Une fois ceci fait, vous arriverez dans un couloir amenant une étagère porte-plateau qu’il vous faut pousser pour pouvoir y grimper et rejoindre une petite canalisation. Sauf qu’après l’avoir déplacée, attardez-vous plutôt sur la porte dont elle bloquait le passage et ouvrez-la. Vous y trouverez un cadavre sur lequel vous pouvez grimper pour rejoindre le haut d’un congélateur. L’ombre noire familière vous y attend assise.

Dépouille corrompue numéro 10 :

Dernière dépouille corrompue du chapitre, elle se trouve à la toute fin de votre parcours, après être sortie de l’école et être montée sur une poubelle pour atteindre un chemin en hauteur. En continuant votre route, vous remarquerez un petit bateau de papier flottant dans une petite flaque d’eau, approchez-vous-en pour faire apparaitre la silhouette recherchée.

Chapitre 3

Dépouille corrompue numéro 11 :

Juste après la salle dans laquelle vous récupérez la lampe torche, vous tomberez dans une autre pièce remplie de lits d’hôpital. Dirigez-vous dans le fond de celle-ci jusqu’à atteindre une petite remorque pour enfant contenant des bocaux, la dépouille corrompue se trouve juste devant la poignée de celle-ci.

Dépouille corrompue numéro 12 :

Après avoir réussi l’énigme de la clé vous demandant de passer des jouets et peluches aux rayons X, empruntez la porte fermez à clé dans le hall et traversez la première pièce jusqu’à arriver au couloir d’après. Vous y trouverez des étagères remplies de prothèses. Remontez alors ce couloir jusqu’à en atteindre le bout et l’enfant recherché.

Dépouille corrompue numéro 13 :

Après avoir terminé votre première échappée face aux mannequins articulés, vous arriverez dans une chambre dans laquelle se trouve au sol un bout de fromage. Sortez de là et au lieu de partir vers le bas pour continuer à suivre la route normale, partez vers le haut et traversée la porte à barreaux via le petit trou se trouvant en bas à droite. De là, rejoignez la seule chambre possible (sur votre gauche en partant du trou) qui contient la dépouille corrompue et un trou béant dans lequel jeter le bout de fromage vous permettra de débloquer en prime un trophée/succès.

Dépouille corrompue numéro 14 :

La dernière dépouille corrompue du chapitre se rejoint en passant par la salle des douches. Une fois en ce lieu, dirigez-vous vers les douches et plus particulièrement vers le carton contenant quelques dossiers et calé contre un mur. Déplacez-le pour découvrir une petite trappe d’aération dans laquelle vous devez vous engouffrer pour rejoindre la petite ombre noire devant une baignoire assez glauque…

Chapitre 4

Dépouille corrompue numéro 15 :

Au début du chapitre, après être passé par la fenêtre pour sortir définitivement de l’hôpital, ne rejoignez pas tout de suite l’immeuble d’en face et remontez plutôt la rue dans laquelle vous vous trouvez jusqu’à atteindre une plaque d’égout ouverte. Descendez-y pour réclamer votre dû.

Dépouille corrompue numéro 16 :

Plus loin dans un immeuble, vous vous retrouverez confrontés à un casse-tête vous demandant de mettre en route un ascenseur et de monter sur son toit pour rejoindre une pièce encore plus haute. Dans ce même endroit, intéressez-vous à la boite en carton posée contre un mur (sur votre gauche). Déplacez là pour laisser apparaitre un petit tunnel de ventilation à partir duquel vous pourrez rejoindre une pièce contenant la dépouille corrompue.

Dépouille corrompue numéro 17 :

La prochaine dépouille corrompue se trouve juste à côté. Après être sorti de la pièce dans laquelle vous êtes arrivés via l’ascenseur, continuez votre route sur les toits d’immeubles. Une fois arrivé au bout, vous tomberez sur un cul-de-sac. De là, n’escaladez pas tout de suite le petit abri en bois, mais passez par la fenêtre se trouvant en dessous en grimpant sur une caisse. L’objet de votre recherche se trouve dans la pièce que vous rejoindrez alors.

Dépouille corrompue numéro 18 :

La dernière dépouille corrompue de Little Nightmares 2 se trouve après avoir passé le bureau de poste et votre première séance en solo de descente en Tyrolienne vous faisant arriver dans un immeuble par une fenêtre ouverte. Dès que vous arrivez en ce lieu, faites machine arrière et repassez par la fenêtre de laquelle vous êtes arrivés. Une fois dehors, dirigez-vous vers la fenêtre d’à-côté qui vous permettra d’atteindre la dernière petite ombre noire.

C’est tout pour cette soluce de Little Nightmares 2 qui on l’espère vous aura bien aidé.