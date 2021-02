Soluce Little Nightmares 2 – Où trouver tous les chapeaux pour Mono ?

Little Nightmares 2 nous propose d’incarner non plus Six, mais un petit personnage du nom de Mono. Bien évidemment, l’héroïne du premier épisode est bien présente et nous accompagne durant une très grosse partie de l’aventure. Tout comme cette dernière, Mono a tendance à porter un couvre-chef, rendant son visage quasiment invisible pour le joueur.

La particularité de cette suite, c’est qu’elle nous offre le choix de changer de chapeau quand on le désire. La seule contrainte imposée aux joueurs est qu’ils doivent impérativement trouver ces fameux chapeaux dans chaque chapitre du jeu pour pouvoir en habiller Mono. Cette soluce aura donc pour but de vous guider dans l’obtention de ces précieux objets, parfois très bien cachés.

N’hésitez pas non plus à jeter un œil à nos autres soluces sur Little Nightmares 2, dont celles vous indiquant où trouver les dépouilles corrompues qui permettent d’accéder à la fin secrète.

Chapitre 1

Chapeau en fourrure de raton laveur :

Ce premier chapeau se trouve dans la maison dans laquelle vous rencontrez pour la première fois Six. En arrivant dans cette dernière par la cuisine, rejoignez le couloir central et empruntez-le jusqu’à une intersection divisant le chemin en deux. De là, prenez à gauche (votre gauche) et vous arriverez dans le couloir d’entrée. Au sol, sur le tapis, gît l’objet.

Chapeau imperméable jaune :

Après votre première course-poursuite et jeu de cache-cache face au chasseur, vous arriverez à un pont qui vous demandera d’exécuter un saut avec l’aide de Six. Juste après cette séquence se trouve le chapeau recherché dans une cage suspendue à la branche d’un arbre. Servez-vous des cages sur votre droite pour grimper et sauter sur celle contenant l’objet et sauter sur cette dernière pour la faire tomber. Il ne vous reste plus qu’à ramasser le couvre-chef.

Chapitre 2

Chapeau ballon en cuir :

Une fois arrivé dans la cour d’école, rejoignez l’entrée normale de l’établissement et grimpez sur la rambarde à droite de la porte d’entrée pour rejoindre la poubelle attenante. Sur celle-ci vous trouverez bien en évidence le chapeau recherché.

Chapeau boite de conserve :

Dans la bibliothèque vous devrez déplacer une échelle sur roulette pour rejoindre l’étagère la plus à droite possible. Avant cela, faites une halte sur celle du centre et grimpez-y, vous y trouverez le chapeau en question.

Chapitre 3

Chapeau ours en peluche :

Dans l’hôpital, dans la salle adjacente à celle de la radiographie et dans laquelle vous récupérez les objets à passer aux rayons X, attardez-vous sur la grande bibliothèque sur la droite de la pièce. Grimpez-y et vous découvrirez au sommet le chapeau ours en peluche.

Chapeau bandages de momie :

Après votre première rencontre avec le boss de l’hôpital, vous devrez rejoindre la morgue pour trouver une clé ouvrant une porte. Dans cette pièce, attardez-vous sur le casier en bas à gauche de la table d’autopsie. Le chapeau de momie se trouve à l’intérieur.

Chapitre 4

Chapeau de postier :

Une fois la télécommande récupérée et dans le bureau de poste, laissez-vous tomber au niveau du plafonnier sur lequel vous pouvez vous balancer pour atteindre l’autre extrémité de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Une fois au sol, grimpez sur la petite montagne de lettres sur votre gauche et empruntez en vous baissant la petite gaine de ventilation, vous y dénicherez le fameux chapeau.

Chapeau en forme de béret :

Ce dernier se trouve dans le magasin de jouets vers la fin du chapitre. Vous devez y déplacer un caddie pour pouvoir vous ouvrir un passage jusqu’au chapeau en question. Une fois dans vos mains déplacez alors le caddie jusque l’étagère se situant en face de la grande fenêtre de la boutique. Grimpez-y et rejoignez celle qui est contre le mur, vous y trouverez le béret.

Chapeaux hors chapitre :

Chapeau sac en papier :

Il s’agit là du chapeau par défaut de Mono, disponible donc dès le début de l’aventure.

Chapeau “The Thin Man hat” :

Ce chapeau s’obtient une fois le jeu bouclé et sans autres prérequis.

Les chapeaux spéciaux

Chapeau de Mokujin :

Le chapeau de Mokujin s’obtient automatiquement en début de partie si vous avez acheté l’édition TV physique ou numérique de Little Nightmares 2.

Chapeau de Nome :

Ce chapeau n’est disponible que si vous possédez le mini DLC Le Grenier des Nomes disponibles dans les éditions TV, Deluxe et Day-1 du jeu. On peut le parcourir une fois la clé suspendue dans le grenier récupéré avec l’aide de Six dans la maison où vous la rencontrez. Un Nome apparaitra alors d’un tiroir et il faudra partir à sa poursuite et le suivre pour récupérer son chapeau.

C’est tout pour cette soluce de Little Nightmares 2 qui on l’espère vous aura bien aidé.