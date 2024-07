Kunitsu-Gami – Une démo pour mieux comprendre le jeu bizarre de Capcom

On a découvert avec beaucoup de gourmandise le prochain jeu de Capcom, à la fois nouveau, beau, original, et un peu dérangeant, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess. Le design des yokais (ces monstres traditionnels japonais) effrayants et les environnements corrompus tranchent en effet avec les personnages colorés et élégants. Un design particulier qui, avec la mécanique de danse du sabre fait aussi penser au court métrage choc d’Alberto Mielgo, Jibaro, appartenant à la collection Love, Death & Robots diffusée sur Netflix.

Grâce à une démo désormais disponible, on voit mieux ce que ce Kunitsu-Gami a à offrir. Il s’agit d’un mix entre beat’em all, tower defense et stratégie. Notre mission principale, en tant que Joh, épéiste, est d’escorter la jeune Yoshiro de villages en villages. Chaque bourg libéré de la corruption devient alors une base stratégique dans laquelle on décidera des équipements à emmener pour continuer le voyage, et qui permettra de recruter des villageois pour qu’ils entrent dans la garde de Yoshiro.

Les phases de voyages sont rythmées par une alternance jour/nuit. Durant la journée, Yoshiro progresse lentement vers le prochain torii pendant que l’on attribue un rôle à chaque villageois (le bûcheron ira affronter les monstres au corps à corps, l’archer à distance, les chamans peuvent ralentir la progression des ennemis ou servir de healer…) et une position sur la carte pour préparer les affrontements à venir.

La nuit tombée, les portails corrompus laissent passer des yokais qui tenteront de s’en prendre à Yoshiro par vagues. Notre mission est alors celle d’un général de guerre, gérant les rôles et positionnements de ses hommes, ainsi que leur santé, mais participant aussi aux manoeuvres lui-même, avec des mécaniques de combat en temps réel, comprenant coups spéciaux, esquive, …, et sans jamais perdre de vue Yoshiro, dont la barre de santé est la seule qui puisse nous emmener vers le game over.

Les combats dans Kunitsu-Gami se basent ainsi sur une gestion des priorités, où les urgences sont permanentes. Le jeu alterne entre les phases calmes, qui permettent d’apprécier les décors et personnages, et les phases intenses durant lesquelles il faut avoir un œil partout. Entre deux, la mise en scène permet de mettre en valeur la superbe direction artistique qui montre que le RE Engine de Capcom en a décidemment sous le capot.

Les quelques dizaines de minutes de jeu qu’offrent la démo sont définitivement trop courtes, ce qui révèle une démo réussie et renforce l’impatience quant à la sortie du jeu ! Kunitsu-gami: Path of the Godess sortira le 19 juillet sur Xbox (One X|S), PlayStation (4, 5) et PC, et sera disponible day one sur le Game Pass. Une démo est d’ores et déjà disponible pour tout le monde sur chacun des supports.