Monster Hunter Wilds – Capcom plus ambitieux que jamais ?

Trois ans après la sortie de Monster Hunter Rise sur Nintendo Switch et les nombreuses déclinaisons et contenus additionnels qui ont suivis, il semblerait bien que Capcom ait passé la vitesse supérieure dans le développement de son successeur, Monster Hunter Wilds. Annoncé pour 2025 via un communiqué et un trailer diffusé en grande pompe en décembre dernier aux Game Awards, on n’en savait pour l’instant pas beaucoup sur ce futur opus.

Mais selon le (pas) toujours bien renseigné Dusk Golem, la prochaine chasse aux monstres ne devrait pas tarder à pointer le bout de son nez. Capcom viserait même le début d’année 2025 pour lancer dans le grand bain ce qui pourrait bien être son jeu le plus ambitieux à jour. Ambitieux à tel point que selon l’insider, le géant nippon n’envisagerait même pas de décaler le jeu si GTA 6 devait sortir au même moment. Sacrée marque de confiance.

Avec près de 95 millions d’unités vendues depuis les débuts de la saga en 2004, le géant japonais pourrait jouer la carte de la facilité continuité en réchauffant une nouvelle fois la recette qui a fait son succès: de la préparation matérielle dans un hub central, le choix des missions, puis direction les zones de jeu indépendantes pour la chasse aux monstres.

Bien au contraire, selon les nouvelles rumeurs, le géant japonais aurait choisi de sortir de sa zone de confort pour ce Monster Hunter Wilds. Exit les zones indépendantes, c’est un monde ouvert gigantesque qui deviendrait notre terrain de jeu et celui d’un bestiaire qu’on imagine encore une fois démentiel, entre anciennes gloires monstrueuses et nouvelles créatures.

Vous allez nous dire, pourquoi commenter des rumeurs dont les sources restent encore bien floues ? Eh bien, en attendant des annonces officielles de la part de Capcom, attendues pour cet été, rien n’empêche de se projeter sur ce que pourrait être un Monster Hunter en monde ouvert. Et que cela devienne réalité ou non, franchement ça fait envie.

On s’imagine déjà aisément partir à la découverte de grands espaces variés à dos de montures comme le montre furtivement le trailer. On adorerait passer d’un village à l’autre, rencontrer des marchands proposant des produits différents en fonction du climat et des monstres présents dans la zone. Et surtout, on a hâte de voir ce que pourrait donner un open world multijoueurs, car c’est là une composante majeure de la saga Monster Hunter.

Attention tout de même à ne pas avoir un train de retard. Les mondes ouverts sont devenus légions depuis quelques années, jusqu’à créer une certaine overdose chez une partie des joueurs qui préfère un retour à des jeux certes moins libres, mais aux scénarios et gameplay plus variés.

Une chose est sûre, l’éditeur surfe depuis quelques mois sur la vague du succès. Street Fighter 6 a marqué l’année 2023 pour les jeux de combat, Dragon’s Dogma 2 est bien parti pour en faire de même en 2024 dans la catégorie RPG et Monster Hunter Wilds sera sans aucun doute l’attraction Capcom de 2025. Un carton par an trois années consécutives, voilà qui a de quoi rendre jaloux une bonne partie de la concurrence.