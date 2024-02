Monster Hunter Stories – Un remaster monstrueux ?

Épisode canonique, sous-licences, extensions en tous genres, la saga Monster Hunter s’est toujours réinventée pour proposer aux joueurs un gameplay de plus en plus riche et abouti au fil du temps. Si l’on vous mentionne Monster Hunter Stories, peut-être que cela ne vous rappelle rien ? Une direction artistique tout droit sortie de l’enfance, de vives couleurs et des créatures plus mignonnes qu’agressives, c’est la voie qu’empruntait le titre sorti sur 3DS en 2016. Et il semblerait que ce joli monde n’ait pas fini de vous étonner, puisqu’un remaster du jeu se profile pour l’été 2024.

Monster Hunter Stories nous plonge toujours chez les Riders, et la connexion entre humains et monstres sera de mise, laissant la chasse de côté, du moins un certain temps. C’est toute la singularité de cet épisode un peu spécial, qui vient vanter des codes empruntés du côté de chez Pokémon ou de Dragon Quest Monsters. Il faut dire que certaines franchises ont démocratisé la chasse aux monstres, devenue un véritable genre au sein de la sphère vidéoludique.

Le remaster de Monster Hunter Stories se couvrira d’une plus haute définition en permettant au titre de quitter le banc de touche sous ses plus fraîches couleurs. Nous donnerons enfin la parole aux personnages présents dans l’aventure, muets jusqu’à présent, avec un doublage japonais ou anglais accordé à tous les dialogues.

Un mode Musée sera également disponible, afin que les joueurs puissent y retrouver les différentes musiques du titre et des croquis de développement parfois inédits. Le studio donnera accès au contenu des mises à jour 1.20 et 1.30, uniquement disponibles au Japon lors de leur sortie entre 2016 et 2017. Vous l’aurez compris, le principal argument de Monster Hunter Stories repose sur la refonte graphique, le reste semble bien trop mineur pour intéresser.

Monster Hunter Stories vient faire patienter les chasseurs de monstres avant la sortie de Monster Hunter Wilds prévu pour 2025, pour une disponibilité sur PS4, Switch et PC. Début de la chevauchée à l’été 2024.