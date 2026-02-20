Kitty Powers’ Matchmaker Makeover – Qu’on me ramène mes célibataires !

Kitty Powers’ Matchmaker Makeover, remake attendu de Kitty Powers’ Matchmaker sort près d’une décennie après sa version originale. Durant cette période, l’avènement des drag queens à la télévision française s’est produit : la franchise française du concours télévisé RuPaul’s Drag Race a débarqué sur France 2 et certaines de ces candidates ont même fait une apparition remarquée lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris.

Impossible de passer à côté du phénomène mondial qu’est devenu l’art du drag, avec ses tournées internationales et son omniprésence sur les réseaux sociaux. Avec ses références humoristiques, mèmes et vocabulaire spécifique devenu monnaie courante au-delà de la communauté LGBTQIA+, son ancrage progressif dans la pop culture au fil des années est un parfait tremplin pour attiser l’intérêt des nouveaux fans de drag(ue).

C’est dans ce contexte qu’est sorti le 12 février Kitty Powers’ Matchmaker Makeover. Sa popularité s’étendra-t-elle donc au-delà de sa communauté de niche ? Ce simulateur de dating inclusif revient en ayant perfectionné sa recette : de nouveaux mini-jeux, options de personnalisation et mécaniques, une esthétique peaufinée.

Dans Kitty Powers’ Matchmaker Makeover, vous jouerez les entremetteurs ou entremetteuses afin d’arranger des rencontres entre célibataires à la recherche de l’amour tout en redorant le blason de l’agence matrimoniale de Kitty Powers, drag queen et grande manitou du matchmaking. En prenant en compte leurs préférences, leur personnalité et leurs envies, à vous de trouver le partenaire de rêve pour votre clientèle désespérée.

Une fois l’entremise effectuée, vous n’abandonnerez pas votre poulain à son sort. Vous coacherez votre client.e tout au long de sa recherche afin qu’iel maximise ses chances de trouver l’amour de sa vie. Au fur et à mesure des rendez-vous que vous organiserez dans des lieux différents, vous découvrirez la personnalité et les goûts des prétendant.e.s et déciderez si les protagonistes sont faits l’un pour l’autre ou si le célibat est une option préférable…

Avec l’héritage de l’humour absurde britannique, Kitty Powers’ Matchmaker Makeover vous invite à passer un moment agréable, ponctué de jeux amusants tout en prolongeant la déclaration d’amour à la communauté queer initiée par la première édition.

Malgré les dix années écoulées, les adolescent.e.s maintenant devenu.e.s adultes ayant joué Kitty Powers’ Matchmaker à cette période de la découverte de soi, en ont probablement un souvenir impérissable. L’impact que peut avoir dans la vie de jeunes ados, l’existence même d’un dating sim inclusif, ne sont pas négligeables. Ce sentiment de reconnaissance de soi et des autres marque les esprits et réconforte. Porté par une drag queen fièrement queer et sans complexes, Kitty Powers’ Matchmaker Makeover a eu dans la vie de personnes hors des codes sociaux hétéronormatifs un réel impact.

Avec l’expansion de la diversité qui fait le cœur du jeu, Kitty Powers’ Matchmaker Makeover rappelle l’importance de perpétuer l’acceptation des différences et l’importance de contribuer à une représentation plus inclusive, spécifiquement dans les dating sim, tout en légèreté. Kitty Powers’ Matchmaker Makeover est disponible sur PC, Android et iOS depuis le 12 février dernier et se voit déjà récompenser par des avis très positifs sur Steam depuis sa sortie.