King’s Bounty 2 débarquera plus tard que prévu

Les fans de King’s Bounty n’avaient plus rien eu à se mettre sous la dent depuis 2014 et la sortie de King’s Bounty: Dark Side Edition. Après une première date de sortie annoncée pour mars 2021, Koch Media et 1C Entertainment ont finalement choisi de décaler l’arrivée de King’s Bounty 2 au 24 août 2021.

Réputée pour ses combats au tour par tour et son ambiance heroic-fantasy classique, la saga des King’s Bounty fut le précurseur des Heroes of Might and Magic et fit le bonheur des joueurs PC au début des années 1990. Ce nouvel opus nous offrira toujours des affrontements stratégiques à souhait, mais s’ouvre également à de nouveaux horizons, en proposant un open-world pour la première fois. Vous aurez donc plaisir à arpenter les vastes terres d’Antara en incarnant l’un des trois héros proposés au départ, chacun disposant d’un scénario qui lui est propre.

Nikolay Baryshnikov, PDG de 1C Entertainment, nous explique les raisons d’un tel décalage, et pourquoi il a souhaité offrir six mois de plus à son équipe :

“Nous avons dû prendre la lourde décision de reporter la sortie de King’s Bounty 2 à plus tard en 2021, et ce afin d’assurer à l’équipe plus de temps pour délivrer la meilleure expérience King’s Bounty possible.”

Denis Maltzev, producteur de King’s Bounty 2, précise qu’à l’heure actuelle :

“Le jeu est complet et jouable. Cependant, nous avons besoin de plus de temps pour finir de tout tester, corriger ce qui ne fonctionne pas et améliorer ce qu’il y a à améliorer. Repousser la sortie nous accordera ces précieux mois pour rééquilibrer le jeu.”

N’oublions pas que nous sommes désormais dans une ère “post-Cyberpunk 2077”, les entreprises de production et de développement de jeux vidéo ont pris conscience des répercussions que pourrait avoir un scandale de l’ampleur de celui qui a touché CD Projekt Red au cours des derniers mois.

En attendant l’arrivée de King’s Bounty 2 sur toutes les plateformes, nous vous invitons à profiter de son tout nouveau trailer.