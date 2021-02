Final Fantasy XIV célèbre actuellement l’amour avec une nouvelle Valention

Certains l’aiment, d’autres la détestent, mais quoi qu’il en soit, la Saint-Valentin reste un événement important de l’année et concernant Final Fantasy XIV, comme chaque année, nous étions dans l’attente de voir ce que Square Enix allait bien pouvoir nous réserver. Pour le coup, avec la nouvelle extension qui se profile, on ressent dans cette Valention 2021 que nous allons logiquement être en mode “service minimum” du côté des events de ce type, histoire que les équipes puissent mettre le paquet pour nous livrer Endwalker pour la date espérée.

Nous retrouvons alors cette année une Valention couplée à la fêtes des demoiselles, et rien qu’avec cette information, vous devez déjà vous dire que niveau récompenses, vous n’allez pas avoir grand-chose de neuf à vous mettre sous la dent. Et en effet, un petit bonnet Mog, une petite décoration, mais ce sera malheureusement tout pour cette année. Vous pourrez cependant vous consoler un peu avec l’ambiance et les décorations, car c’est toujours un moment vraiment sympa à vivre, surtout que cette année, comme deux fêtes se chevauchent, il y aura deux périodes de décorations coup sur coup.

Dans un premier temps, c’est à la Valention d’ouvrir le bal avec le rouge vif et profond de l’amour et de la passion. Ces décorations seront donc présentes jusqu’au 21 février à 15h59, et c’est alors que le rose bonbon de la fête des demoiselles emboîtera le pas dès la fin de la Valention et ce jusqu’au 8 mars à 15h59. Comme d’habitude, il vous sera possible de récupérer pas mal de récompenses des précédentes éditions si vous y aviez participé, et les promos sont déjà en place sur la boutique du jeu, ce qui sera l’occasion de vous procurer certains éléments plus rares à moindre frais.

Enfin, si vous êtes passé à côté le week-end dernier, on vous laisse ci-dessus notre article résumé des grosses annonces de l’event spécial ayant servi à dévoiler la prochaine extension de Final Fantasy XIV. Vous allez voir, il y a tout de même de quoi être hypé pour la fin d’année 2021.