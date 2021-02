Final Fantasy XIV: Shadowbringers fera le plein de contenu en avril prochain

Alors qu’il y a quelques jours, tous les regards étaient tournés vers la prochaine extension Endwalker pour Final Fantasy XIV, il ne faut pas oublier que celle en cours, Shadowbringers, a encore beaucoup de choses à nous offrir durant les mois qui vont arriver. La prochaine mise à jour sera donc la 5.5, joliment intitulée Death Unto Dawn, et sera divisée en deux parties.

La première partie sera disponible dès le 13 avril prochain, en même temps que la bêta ouverte de Final Fantasy XIV dans sa version PS5, et sera l’occasion de nous offrir le grand final du raid en alliance YoRHa: Dark Apocalypse, qui nous a offert jusqu’à présent un superbe contenu, alors nous n’espérons qu’une chose : une fin en apothéose.

La seconde partie de la mise à jour arrivera quant à elle au mois de mai, plus ou moins dans la foulée du Fan Festival en ligne, qui lui, aura lieu les 15 et 16 mai prochain. Cette second partie mettra un réel terme à Shadowbringers, et fera logiquement la transition vers Endwalker, que nous devrons malheureusement attendre jusqu’à l’automne 2021. Il y aura donc un gros creux durant l’été, l’équipe souhaitant mettre le paquet pour rattraper le retard engendré par la pandémie, mais il ne fait nul doute que les éléments qui seront révélés lors du Fan Festival du mois de mai, arriveront à nous faire tenir jusqu’à l’automne.

Ce qui arrive dans Final Fantasy XIV au 13 avril

L’épopée continuera son avancée, avec la première partie le 13 avril, et suite et fin au mois de mai, afin de teaser la prochaine extension ;

Dernière partie du raid en alliance autour de la licence NieR, soit seulement 10 petits jours avant la sortie dans le commerce de NieR Replicant Remaster ;

La Complainte de Werlyt continuera de nous faire découvrir l’Empire sous un autre angle ;

L’Arme de Diamant sera comme nous l’espérions de la partie (normal et extrême), ce qui constituera ici l’ultime défi, avec on l’espère autant de challenge que pour les Armes précédentes ;

Le donjon de Paglth’an s’ajoutera à la liste, faisable en mode adjuration, et on espère qu’il nous surprendra tout autant que l’Atelier de Matoya ;

Le contenu Garde-la-Reine nous permettra d’améliorer nos armes reliques jusqu’à leur tout dernier pallier de puissance ;

Après Titan, ce sera au tour de d’un nouveau primordial de nous donner du fil à retordre en difficulté irréelle, avec de belles récompenses à la clé.

Du côté des ajouts de “moindre” importance sachez aussi que le mode exploration, initié précédemment, vous permettra à présent de parcourir des donjons allant jusqu’au niveau 70. Une fonctionnalité que nous n’avons pas encore testé personnellement, alors n’hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous l’avez déjà exploité vous même.

Aussi, les artisans seront encore une fois à la fête, avec l’ajout de nouveaux outils pour continuer de parfaire le niveau de compétence, et la reconstruction d’Ishgard touchant à sa fin, les habitants d’Azurée ne manqueront pas de montrer leur joie en célébrant la fin des travaux. Cette splendide reconstruction nous apportera à la nouvelle extension un nouveau lieu de résidence nous faisant déjà de l’oeil, mais on sent bien qu’il va falloir se battre pour espérer obtenir un emplacement de maison.

On vous invite par ailleurs à lire notre résumé (ci-dessous) des annonces qui ont été faites lors de l’event qui a dévoilé la prochaine extension de Final Fantasy XIV, et n’oubliez qu’outre le fait que la version d’essai du jeu permette de jouer gratuitement jusqu’au niveau 60, nous sommes surtout en pleine période de promos à -50% jusqu’au 18 février, donc si le jeu vous tente, c’est le meilleur moment pour vous y mettre, que ce soit via la boutique de Square Enix, ou sur le PlayStation Store.