Kinder Surprise et les jeux vidéo, une histoire qui dure ?

Et si c’était plus qu’un amour de vacances ? L’été, les œufs en chocolat Kinder Surprise laissent traditionnellement leur place en rayon aux Kinder Joy, moins sensibles à la chaleur. Et pour cette saison 2020, Kinder Joy proposait une collection de surprises plutôt sympa à l’effigie des personnages de Super Mario (dépêchez-vous, il en reste dans certains magasins…).

L’été touchant à sa fin, Kinder Surprise fait son grand retour en rayon toujours baigné de l’univers des jeux vidéo puisque les œufs sont accompagnés de l’application Applaydu (prononcez Apleilledou !). Il s’agit d’une application en réalité augmentée qui met en scène les jouets trouvés dans les œufs, et permet aux enfants d’interagir avec eux.

Pour cette première série de surprises interactive, ce sont les animaux de la savane qui ont été choisis. On les trouve, comme d’habitude, sous formes de petites figurines plastiques à monter, et la notice contient un symbole à scanner pour voir son jouet s’animer dans son salon par le truchement de la réalité augmentée.

On peut y voir l’évidente influence qu’a encore, plus de quatre ans après sa sortie, le carton Pokémon Go. L’application est développée par Gameloft, spécialiste du jeu mobile (bientôt 200 jeux au compteur !), ancienne succursale d’Ubisoft aujourd’hui détenue par Vivendi. Revendiquant une expérience ludo-édcative, Applaydu affiche aussi la signature de l’Université d’Oxford, qui a apporté son expertise lors du développement du programme.

Ce n’est pas la première fois que Kinder Surprise essaie de faire prendre un tournant numérique à ses petits jouets. On se souvient par exemple de Kinder Magic, qui offrait, en plus de la traditionnelle surprise, des codes permettant e débloquer des jeux et des activités sur l’application dédiée. Avec Gameloft et l’Université d’Oxford derrière cette nouvelle application, Kinder Surprise s’assure du savoir-faire des premiers, et de la caution éducative de la deuxième. Pas certain cependant que cela sera suffisant pour lutter contre le cliché des enfants qui passent trop de temps sur les écrans…