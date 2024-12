Killing Floor 3 – Ca va saigner en mars

Préparez vos armes, les Zeds sont de retour ! Profitant de la gigantesque vitrine des Game Awards, Tripwire Interactive vient d’annoncer la sortie quasi imminente de Killing Floor 3, près de neuf ans après le second opus. Le FPS coopératif sera disponible dès le mois de mars 2025 sur PC, Playstation 5 et Xbox Series S/X, sans plus de précision sur la date.

L’action du titre se déroulera en 2091, soixante-dix ans après les événements relatés dans Killing Floor 2. Et à priori, pas d’inquiétude, on ne risque pas d’être dépaysés. La méga-corporation Horzine est de retour, et avec elle, ses créatures monstrueuses, les Zeds. Seul le groupe rebelle Nightfall semble en mesure de se dresser pour contrer ses terribles desseins et empêcher la fin du monde.

Killing Floor 3 vous permettra d’intégrer une escouade de six joueurs maximums en ligne ou en mode solo pour des affrontements qui s’annoncent explosifs et sanglants. Les Zeds reviennent encore plus forts et cruels que par le passé et les développeurs promettent des combats plus tactiques que jamais grâce à une IA revue à la hausse.

L’arsenal disponible pour venir à bout des monstruosités devrait être gigantesque. Entre les katanas, les lances-flammes, les fusils à pompe, et surtout les centaines de mods à disposition, il devrait y en avoir pour tous les goûts. Le trailer dévoilé aux Game Awards est survitaminé, et semble perpétuer ce qui a fait le succès de la saga: des vagues d’ennemis toujours plus nombreuses et des chargeurs vidés en moins de temps qu’il ne faut pour le dire.

Au rayon nouveautés, Killing Floor 3 devrait proposer un réalisme plus poussé dans les exécutions et les effets de sang. De nouvelles zones, les zones dangereuses font également leur apparition. Comme leur nom l’indique, elles seront le théâtre d’affrontements différents, sans doute plus compliqués à gérer.

Au final, les nouveautés paraissent mineures au premier abord mais nous attendrons le mois de mars pour nous faire un avis plus tranché. Pour les plus impatients, sachez qu’une bêta fermée ouvrira bientôt ses portes. Il est d’ailleurs déjà possible de s’inscrire sur le site officiel de Killing Floor 3.