Tako no Himitsu: Ocean of Secrets – L’hommage au GBA kickstarté

Une fois n’est pas coutume, en ces chaudes journées estivales, nous avons de nouveau trainé nos guêtres sur les sites de financement participatif, en quête de projets vidéoludiques qui pourraient bien devenir les hits de demain. Ainsi, notre dévolu s’est cette fois jeté sur Tako no Himitsu: Ocean of Secrets, un titre qui nous offre une bouffée de nostalgie en direct de l’ère Game Boy Advance.

Ainsi, Tako no Himitsu: Ocean of Secrets se présente comme un Action-RPG typique des années 2000, au moins techniquement, avec ses gros pixels et sa palette graphique colorée. Ne nous attendons donc pas à une révolution, d’autant que l’histoire semble elle aussi provenir de deux décennies en arrière. Nous serons en effet amenés à livrer bataille afin d’une nouvelle fois sauver le monde de terribles ombres du passé. Comme un air de déjà vu.

Petite originalité toutefois, outre les six héros, hantés par divers traumas, que nous pourrons diriger au fil de l’aventure, nous aurons la possibilité de nous lier d’amitié avec des poulpes, de les entrainer et de les utiliser ensuite dans des combats en temps réels ou pour résoudre divers puzzles environnementaux. Et fatalement, en tant qu’amateurs de takoyakis, on est déjà curieux de savoir à quelle sauce vont être mangés ceux là.

Ces poulpes auront d’ailleurs naturellement une place centrale dans l’intrigue du jeu puisqu’ils seraient les détenteurs de secrets immémoriaux (d’où le titre du jeu, littéralement « le secret du poulpe ») à même de renverser le monde tel que nos héros le connaisse. Notons aussi que, sans en être une suite à proprement parlé, Tako no Himitsu: Ocean of Secrets se déroule dans le même univers que Save me Mr. Tako, précédent titre du créateur Christophe Galati et hommage au Game Boy premier du nom.

Nous l’avons précédemment évoqué, les combats de Tako no Himitsu: Ocean of Secrets se feront en temps réel. Encore une fois, rien de bien révolutionnaire sur le papier, avec une équipe de trois combattants à contrôler, et la possibilité de passer de l’un à l’autre en plein affrontement (leurs profils et capacités étant complémentaires), et des stratégies à échafauder selon les ennemis et environnements face à nous. Et bien sûr, il faudra aussi compter sur des attaques combinées et autres joyeusetés afin de nous sortir du pétrin de boss qu’on espère, quant à eux, originaux.

Alors, à la lumière de ces éléments somme toute banals, qu’est-ce qui a bien pu retenir notre attention ? Au-delà de la patte graphique, assez enchanteresse pour peu que l’on ait connu cette époque, et la présence aux crédits du génial compositeur Sakuraba Motoi, ce sont les inspirations du titre qui nous pousse à y jeter un œil particulier. En effet, Tako no Himitsu: Ocean of Secrets ne cache pas sa filiation vidéoludique avec notamment des titres tels que Terranigma ou Golden Sun.

Ainsi, un peu à la manière des Djinn de ce dernier, dans Tako no Himitsu: Ocean of Secrets, il conviendra d’associer les poulpes recrutés à un héros afin de lui octroyer diverses capacités. Par exemple, un poulpe au pouvoir de feu permettra à l’un des personnages d’utiliser des attaques enflammées, lesquelles seront évidemment utiles pour combattre, mais également pour allumer des torches pour débloquer des secrets, « à la Zelda ».

Il faudra, comme toujours avec Kickstarter, prendre notre mal en patience avant de découvrir de quel bois se chauffe cette aventure poulpesque (Tako no Himitsu: Ocean of Secrets, prévu sur Switch et PC, n’étant pas attendu avant au moins 2026), toutefois, une démo d’un peu plus d’une heure de jeu est disponible sur Steam et devrait permettre de se faire une première idée des intentions ludiques des développeurs.

Et comme les choses sont bien faites, si d’aventure la proposition vous enthousiaste, la campagne de financement n’est pas encore terminée. Le studio a beau avoir déjà récolté presque le double du montant initialement espéré (91 000 € pour 50 000 € souhaité au moment d’écrire ces lignes), celle-ci poursuit son cours jusqu’au 9 août prochain.

Les équipes de Pix’n Love participent d’ailleurs eux aussi à la fête, à leur façon, puisqu’un partenariat entre le développeur et l’éditeur français à été conclu, offrant ainsi aux backers la possibilité d’acquérir de superbes éditions physiques et collector incluant artbook, OST et divers autres goodies. Une participation qui soulève néanmoins une question sur la légitimité réelle de cette campagne.

En effet, le développeur ayant déjà pu se rapprocher d’un éditeur, a-t-il encore réellement besoin de la participation financière des joueurs ? N’est-ce pas là une manière de détourner le concept de financement participatif, visant à aider les projets qui, sans soutien populaire, ne pourraient voir le jour (même si ce n’est pas une première, loin de là, Shenmue 3, toutes proportions gardées, étant déjà passé par là par exemple) ?

Enfin, n’est-ce pas surtout le résultat qui compte ? Si un projet, qu’il soit soutenu ou non par un tiers, ne lève pas les foules, rien ne dit que ce soutien financier ne se retirera pas. Et si à l’inverse, un projet modeste fini par exploser les compteurs, cela pourrait conduire à de belles émules, comme on l’a vu avec Hollow Knight et ses héritiers. Et c’est tout ce que l’on souhaite à Tako no Himitsu: Ocean of Secrets et au studio Deneos que l’on suivra de près dans les années à venir.