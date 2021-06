Jujutsu Kaisen Phantom Parade – Les exorcistes arrivent sur mobile !

Une entrée fracassante dans les Shônens les plus hype du moment, plus de 50 millions d’exemplaires vendus et un top 5 sans doute bien mérité dans les meilleurs mangas de 2020, le succès de Jujutsu Kaisen est indéniable. Mais le manga de Gege Akutami peut-il réellement s’adapter en jeu mobile ? C’est actuellement la promesse qui nous est faite avec Phantom Parade, un nouveau jeu mobile sur les exorcistes japonais qui sera développé par Sumzap.

Le jeu a été annoncé pour la première fois dans le Shônen Jump de la semaine prochaine qui a subi une fuite, et il sera très certainement annoncé sur le site officiel qui a été ouvert pour l’occasion. Aucune date n’a été encore communiquée, mais la certitude est que le jeu sera attendu de pied ferme par les fans de la licence et des jeux mobiles.

Un système Gacha (collection des différents personnages de l’univers du manga) sera très certainement en vigueur, étant donné les personnalités diverses qui se présentent dans l’univers de Jujutsu Kaisen, sûrement accompagné de la bonne sauce RPG.

Pour les personnes aimant les Gacha Game, Suzmap est le développeur de Konosuba: God’s Blessing on this Wonderful World ! Des jours fantastiques qui est clairement un des meilleurs gacha mobiles sur le marché, de quoi annoncer de beaux jours pour cet opus de Jujutsu Kaisen: Phantom Parade.

Le jeu sortira sûrement au Japon en premier lieu, mais même pour ce dernier, nous n’avons aucune information, donc clairement, pour nous en Europe, nous devrons sûrement attendre quelque temps avant de voir débarquer tout ce beau monde chez nous.

C’est clairement un premier jet qui nous est proposé ici. On va sûrement pouvoir entrevoir de nouveaux opus vidéoludiques sur la licence de Gege Akutami, d’autres jeux vidéo mobiles, des jeux de combat sur consoles de salon… De quoi donner un souffle encore plus fort à Jujutsu Kaisen !