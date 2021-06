Planet of Lana – Premiers coups de pinceau dans un trailer

Les festivités estivales liées au jeu vidéo ont débuté hier par le Summer Game Fest de Geoff Keyghley. Et parmi les titres présentés, il y en a un qui s’est révélé à nous comme l’évidence d’un classique (visuellement du moins) : Planet of Lana.

Dès les premières images, les personnes sensibles aux ambiances bucoliques teintées d’une patte à la Miyazaki seront séduites. Dans des décors entièrement peints à la main, l’aventure de nos deux protagonistes (une jeune fille et une étrange créature, compagnon d’infortune) sera semée d’embûches et parsemée de puzzles à résoudre, dans un style de gameplay qui fait beaucoup penser à Limbo par exemple.

Mais ce charme esthétique ne doit pas occulter un sombre constat, comme nous le dépeint le pitch du jeu ci-après (traduction libre) :

Une planète qui était un lieu d’équilibre entre l’homme, la nature et l’animal est maintenant devenue quelque chose d’entièrement différent. La disharmonie qui se préparait depuis des centaines d’années est enfin arrivée sous la forme d’une armée sans visage. Mais ce n’est pas une histoire de guerre. C’est l’histoire d’une planète vibrante et magnifique – et du voyage pour la garder ainsi.

Cette tendance à la dystopie et la relation de l’homme à la machine et à la nature n’est pas un thème nouveau pour le jeu vidéo. Mais il est vrai que dans le fragile contexte écologique qui est le nôtre, il est de bon ton d’avoir des jeux qui prennent à bras le corps ce problème.

Reste maintenant à espérer que le jeune studio suédois indé Whishfully ne se prenne pas les pieds dans le tapis en proposant un voyage trop sage, trop timoré, et que sa classe visuelle enchanteresse ne l’empêchera pas de passer outre ses références évidentes et sa thématique puissante qu’on aimerait voir traitée avec une maturité certaine.

Planet of Lana est prévu pour 2022 et sortira à la fois sur PC et toutes les consoles de Microsoft, Xbox One et Xbox Series X|S.