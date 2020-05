Le Meilleur de la Semaine – The Last of Us 2, PS5, SEGA, GTA VI and Co.

Cette semaine fut pour le moins agitée côté rumeurs et annonces. Ce Meilleur de la Semaine ne sera donc pas le plus facile à écrire, mais va comme d’habitude tâcher de vous faire part des principales annonces des sept derniers jours, ainsi que de nos derniers tests et dossiers.

Au rayon des petites annonces qui ne paient pas de mine, mais qui sont tout de même suffisamment fortes pour apparaître ici, on trouve dans un premier temps la promesse de Larian Studios de nous offrir des informations durant tout le mois de juin sur un certain Baldur’s Gates 3. Un jeu très attendu par les rôlistes qui voient en les deux premiers épisodes des jeux plus que cultes qui sont parmi les pionniers du jeu de rôle à l’occidentale.

Throughout June, we'll be revealing more about #BaldursGate3 starting June 6, on the #GuerrillaCollective Showcase. https://t.co/alQZxS4kH6 It's almost time to venture forth. pic.twitter.com/I4Cjrf0BIT — Larian Studios (@larianstudios) May 29, 2020

Ensuite, c’est officiel et suite au succès du premier long métrage c’était inévitable, Sonic le film aura bien une suite toujours réalisée par Jeff Fowler. Voilà une nouvelle qui devrait ravir les fans du hérisson bleu qui s’est vu offrir une adaptation sur grand écran finalement très correcte, même si s’adressant avant tout aux enfants et jeunes adolescents. Prêt pour une nouvelle dose de Jim Carrey survolté ?

Enfin, voilà une nouvelle qui devrait réjouir les fans de monsieur Hideo Kojima. Death Stranding est joliment rentré dans ses frais et le prochain jeu du studio Kojima Productions est déjà en développement, même si encore en phase de préparation. Par contre, histoire de faire taire toutes les rumeurs, Kojima a infirmé travailler sur un Silent Hill ou encore sur un nouvel épisode de Metal Gear Solid, ce qui fera verser une larme à plus d’une personne.

Mais si on ne connaît pas l’avenir de la franchise phare du monsieur chez Konami, la licence horrifique aurait, selon les dernières insistantes rumeurs, été récupérée par Sony qui aurait mis la Team Siren sur le coup.

Notre actualité du jeu vidéo

Il est temps pour ce numéro du Meilleur de la Semaine de rentrer dans le vif du sujet et de vous proposer un mash-up des nouvelles les plus importantes tombées cette semaine. Et on démarre fort, puisque l’on va parler de la PlayStation 5 et de l’annonce effectuée par Jim Ryan sur le PlayStation Blog.

Préparez-vous bien, car cette semaine, soit le 4 juin à 22h plus précisément, Sony va tenir une conférence en ligne histoire de nous présenter les premiers jeux PS5. Pas de visuel de la machine à l’horizon, mais Ryan a promis de nombreuses surprises à venir par la suite. Il était temps que le constructeur japonais passe à l’offensive, non ?

Ensuite, quoi de mieux pour enchaîner que de parler de SEGA. Voilà que cette semaine, un journaliste de chez Famitsu a teasé une annonce “révolutionnaire” et exclusive à venir dans le prochain numéro papier du magazine japonais. On ne sait pas de quoi il retourne, mais il dit aussi que cette révélation serait aussi importante que celle de la PlayStation 5 par Wired. Alors nous, on ne sait trop quoi en penser.

On espère le retour de SEGA sur le devant de la scène avec pourquoi pas une nouvelle machine, mais on en doute. Rendez-vous le 4 juin prochain pour savoir de quoi il retourne.

On a parlé de Sony et de SEGA, passons maintenant à Microsoft. Cette semaine, la branche Xbox a en effet détaillé la rétrocompatibilité de la Xbox Series X avec d’anciens jeux. Il s’avère que dès son lancement, cette dernière serait capable de faire tourner des milliers de jeux ne provenant pas de son propre catalogue.

En outre, de nombreuses options inédites seront accessibles, on pourra par exemple mettre son jeu en pause et en lancer un autre dans la foulée. Certains titres se verront d’ailleurs améliorés graphiquement, mais pas seulement, puisque le framerate se verra aussi impacté. On vous explique tout dans l’article ci-dessous.

Rassurez-vous, si on ne parle pas de Nintendo dans cette partie actualité, sachez qu’un jeu de la firme est la star de notre partie test sur ce Meilleur de la Semaine. Mais passons maintenant à l’annonce de Sherlock Holmes Chapter One qui voit Frogware revenir sur la licence après un petit aparté surnaturel avec The Sinking City.

Jeu cross-generation, il est prévu aussi bien sur les consoles d’aujourd’hui que sur celles de demain, avec bien entendu une version PC dans les tuyaux. On y incarnera un Sherlock Holmes de 21 ans pour une enquête qui le fera sortir des rues crasseuses de Londres et l’emmènera sur une île en pleine Méditerranée.

Passons maintenant à l’instant rumeur, ou plutôt une déduction, et par sur n’importe quel jeu puisque l’on va parler de GTA VI. On le sait en développement dans les locaux de Rockstar et si on ne peut pour le moment que le fantasmer, on peut néanmoins affirmer sans trop se tromper qu’il sortira sur la prochaine génération de consoles.

Mais la question que tout le monde se pose est forcément : quand ? On vous apporte une première piste assez sérieuse à explorer et étudier grâce aux prévisions financières pour les prochaines années de son éditeur Take Two. À vos boules de cristal !

Finissons ce grand tour de l’actualité par l’inévitable The Last of Us Part II. Attendu de toute la génération pour beaucoup de joueurs, il s’apprête à voir le jour prochainement puisqu’il sortira le 19 juin prochain exclusivement sur PlayStation 4. Histoire de bien préparer le terrain, Sony a diffusé un State of Play de 25 minutes spécialement dédié au jeu de Naughty Dog que l’on a dévoré de bout en bout.

Seulement voilà, en lieu et place de la simple retranscription de ce que l’on a vu, on a voulu se poser les bonnes questions sur cette suite et on vous livre ici notre raisonnement et nos interrogations suite à notre visionnage de cet objet promotionnel.

En bref dans ce Meilleur de la Semaine :

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered débarquera fin août sur Nintendo Switch

Warface: Breakout est disponible et promet du lourd

Marvel’s Avengers date son prochain trailer au 24 juin prochain

Fast & Furious: Crossroads se date au 7 août

Le Games with Gold proposera Shantae and the Pirate’s Curse, Coffee Talk, Destroy All Humans! et Sine Mora ce mois-ci

Le PlayStation Plus proposera Call of Duty : WWII et Star Wars Battlefront II en juin

Captain Tsubasa: Rise Of New Champions sortira le 28 août

Samurai Shodown NeoGeo Collection sera gratuit sur l’Epic Games Store le 11 juin

Nos tests et previews

Cette semaine n’a vu paraître qu’un seul test sur le site, mais il s’agit d’un gros morceau si l’on peut dire puisqu’il est question de Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Version sublimée du J-RPG paru à l’époque sur Nintendo Wii et débarquant sur Nintendo Switch, elle propose quelques ajouts bienvenus, ainsi qu’une réalisation très correcte.

Cependant, on note quelques soucis de résolution parfois, ainsi qu’un framerate lock à 30 FPS malheureusement, mais très franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés.

Les principales sorties jeux vidéo de la semaine prochaine

Pour clore ce Meilleur de la Semaine, revenons sur les sorties jeux vidéo du mois de juin. Un mois assez calme dû aux nombreux reports, même si c’est celui qui marque la sortie du très attendu The Last of Us Part II. On vous propose pour prendre connaissance de tout cela de vous pencher sur notre article cataloguant les principales sorties à venir.

Et c’est tout pour ce numéro du Meilleur de la Semaine… en attendant celui de la semaine prochaine ! Bon dimanche !