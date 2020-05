Quelles sont les sorties jeux vidéo du mois de juin 2020 ?

L’heure est au déconfinement ! L’Homme retrouve peu à peu ses libertés privées par un maudit virus toujours à l’affût, mais est-ce une bonne raison pour un joueur de sortir ? Si mai était pauvre niveau sorties de jeux vidéo, juin a de quoi vous tenir au chaud, ou au frais, au choix. L’été arrive à grands pas, ainsi qu’une pléthore de titres et pas des moindres.

Du remake avec Bob l’Éponge : Bataille pour Bikini Bottom – Rehydraté, en passant par les petit jeux de société avec 51 Worldwide Games, de la course façon simulation avec Assetto Corsa Competizione, sans oublier la pièce maîtresse de ce mois, on a nommé The Last of Us Part II. Il y en a pour tout le monde. Place donc aux sorties jeux vidéo de juin 2020 sur consoles et PC !

PlayStation 4

Tour de France 2020 – 04 juin

Pro Cycling Manager 2020 – 04 juin

The Elder Scrolls Online: Greymoor – 09 juin

Desperados III – 16 juin

Disintegration – 16 juin

The Last of Us Part II – 19 juin

Ys: Memories of Celceta – 19 juin

Bob l’Éponge : Bataille pour Bikini Bottom – Rehydraté – 23 juin

Assetto Corsa Competizione – 23 juin

Fort Boyard – Nouvelle Edition – 25 juin

Little Town Hero – 26 juin

No Straight Roads – 30 juin

Xbox One

No Straight Roads – 30 juin

Nintendo Switch

The Outer Worlds – 05 juin

51 Worldwide Games – 05 juin

Burnout Paradise Remastered – 19 juin

Bob l’Éponge : Bataille pour Bikini Bottom – Rehydraté – 23 juin

Ninjala – 24 juin

Mr. Driller DrillLand – 25 juin

Fort Boyard – Nouvelle Edition – 25 juin

No Straight Roads – 30 juin

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III – 30 juin

PC

No Straight Roads – 30 juin

Voilà qui achève notre bref tour des sorties jeux vidéo de juin 2020. Un mois assez intéressant, avec une bonne variété de genre. Y a-t-il des jeux dans la liste qui vous font de l’œil ? Ne soyez pas timide, faites-le-nous savoir dans les commentaires.