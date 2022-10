L’actualité jeux vidéo se met aux couleurs d’Halloween

Bonne nouvelle pour nous, rédacteurs : nul besoin cette année de publier le sempiternel “Top des jeux d’horreur” pour Halloween ! L’actualité seule suffira à remplir la case Samain du calendrier. En effet, une fois n’est pas coutume, il semble que toute l’industrie se soit mise d’accord pour que les plannings de sorties soient raccord avec la saison, et les zombies et autres fantômes ne viendront pas seulement frapper à nos portes en quête de friandises, mais squattent aussi les consoles.

C’est Scorn qui a ouvert le bal de la saison horrifique. Sorti le 14 octobre dernier, le jeu a impressionné autant qu’il a divisé. Véritable train fantôme vidéoludique, si vous n’avez pas encore eu la curiosité (ou le courage !) de lancer le jeu, il saura vous occuper parfaitement pour la soirée d’Halloween ! « Des bonbons ou un Scorn ! »

Suivant de très près Scorn sur le Game Pass, mais aussi disponible sur PlayStation, le très attendu A Plague Tale: Requiem est lui aussi tombé à pic. Moins directement horrifique que le titre inspiré de Giger, le jeu des studios Asobo comporte néanmoins sa part de fantastique, et effraiera sans aucun doute les nombreux joueurs atteints de musophobie (Hop, Google !).

Sans être accessible immédiatement, mais indubitablement de saison, c’est la période d’Halloween qu’a choisie Konami pour annoncer ce que de nombreux fans attendaient depuis des années : le retour de la licence Silent Hill ! Remake du chef-d’œuvre de la série (Silent Hill 2), nouveaux jeux (…), projet cross média interactif, et nouveau film de ciné avec Christophe Gans aux manettes, les annonces furent nombreuses et nous laissent espérer autant d’œuvres de qualité (ou tout du moins que tout ne sera pas à jeter !)

Et puisqu’on en est aux licences horrifiques cultes, c’est en plein cœur de la Saison des Citrouilles que Capcom publie le DLC de Resident Evil Village. Intitulé Winter’s Expension, il propose aux joueurs d’incarner Lady Dimitrescu dans le mode Mercenaires, de rejouer l’aventure solo en vue à la troisième personne, et ajoute du contenu narratif avec un nouveau chapitre, Shadows of Rose, qui raconte le destin de la petite Rose, 16 ans, après les événements contés dans l’aventure principale. Ce DLC est téléchargeable depuis le 28 octobre, soit tout juste pour célébrer Halloween manette en main !

Le Game Pass se maquille lui aussi en goule, et propose pour sa dernière vague d’ajouts d’octobre une sélection de titres aux thématiques effrayantes. Ainsi, on retrouvera au catalogue du service de jeux à la demande Amnesia: Collection (depuis le 20 octobre sur cloud, console et PC), la compilation qui réunit les premiers jeux de la licence (The Dark Descent, A Machine for Pigs et Justine). À cette compilation s’ajoute l’itération la plus récente de la licence, Amnesia: Rebirth. Des même développeurs, Soma, un jeu d’horreur et de S-F, intègre lui aussi le Game Pass (mêmes supports, même date). Enfin, Signalis, disponible sur le Game Pass dès sa sortie, le 27 octobre, est un jeu aux accents rétro faisant référence aux classiques du survival horror…

Enfin, si pour vous Halloween, c’est d’abord un moment entre copains, mais que vous êtes définitivement trop grand pour aller de porte en porte à la chasse aux bonbons, tournez-vous vers Ghostbusters: Spirit Unleashed, nouvelle expérience multijoueur asymétrique d’Illfonic, à qui l’on doit le Friday the 13th de 2017. Le jeu est disponible depuis le 18 octobre.

Autre expérience multijoueur incontournable : Fortnite, qui se pare de couleurs automnales pour l’événement. Un partenariat avec la licence Evil Dead fera ainsi apparaître un skin Bruce Campbell/Ash Williams dans le Battle Royale, et un mode de jeu spécial, Assaut de la Horde – Zéro Construction, sera jouable jusqu’au 15 novembre. Et puisqu’on parle de Fortnite, il nous faudra aussi évoquer les événements Halloween d’Overwatch 2, qui hélas sont bien moins excitants que ceux des années passées…

Et si rien dans cette sélection ne vous a donné envie, un petit coup d’œil dans le backlog récent devrait vous permettre de trouver chaussure à votre pied : Cult of the Lamb, Immortality, The Quarry… Il y a forcément un jeu d’horreur que vous n’avez pas encore fait !