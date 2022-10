Resident Evil Showcase – Pluie d’annonces pour la licence culte

Dans l’univers du jeu vidéo, quand on pense horreur, on pense à Resident Evil parmi les premières licences qui nous viennent en tête. Capcom a su proposer une nouvelle vision de l’horreur à chacun de leurs opus depuis des années. En 2021 est sorti le dernier opus de la franchise : Resident Evil Village. Dans ce jeu suivant les évènements du 7, le joueur se retrouvait embarqué dans la peau d’Ethan Winters, au beau milieu d’un bourg délabré peuplé de monstres. Et au cours de ce Resident Evil showcase, nous avons pu découvrir quelques nouveautés sur cet opus ainsi qu’une autre grosse annonce qui a fait réagir les fans. Retour au village dans une édition Gold remplie d’extensions !

Une grosse partie du RE showcase était dédiée au jeu Resident Evil Village, qui sortira le 28 octobre prochain en édition Gold, avec quelques nouveautés :

Tout d’abord, Capcom nous ont annoncé l’arrivée d’un DLC pour le 28 octobre prochain. Nommée Winters’ Expansion, cette extension contiendra plusieurs éléments. Nous pourrons plonger dans la peau de Rose, la fille d’Ethan Winters, le temps d’un instant. En effet, la jeune fille sera l’héroïne d’un chapitre inédit de l’histoire intitulé « Les ombres de Rose ».

Le scénario se déroule 16 ans après les évènements de la campagne principale, campagne dans laquelle Rose n’était encore qu’un bébé. Devenue adolescente, la fille d’Ethan tentera de se débarrasser de sa malédiction en rentrant dans la conscience du Mégamycète. Rosemary Winters va alors être amenée à se balader dans un domaine plongé dans l’effroi, et le chapitre se basera notamment sur la thématique du cauchemar, où les horreurs les plus profondes se mettront en travers du chemin de la jeune fille, tentant tant bien que mal d’échapper à ce décor sinistre qui la retient prisonnière.

Ensuite, Le DLC Winters’ Expansion apportera aussi de nouveaux personnages jouables dans le mode Mercenaires du jeu à savoir Chris Redfield, Karl Heisenberg, ou encore l’antagoniste de la campagne principale : Alcina Dimitrescu (Lady Dimitrescu). Mais nous pourrons également avoir accès à deux niveaux supplémentaires nommés Rivière sanglante et Village sanglant. Enfin, cette extension nous donnera la possibilité de jouer à la campagne principale avec une vue à la 3ème personne. En effet, Resident Evil Village est un jeu FPS (avec une vue à la première personne, donc).

Cette nouveauté permettra aux joueurs de switcher entre les angles de vue afin de rendre leur expérience de jeu plus variée. Une version de démonstration d’une durée de 60 minutes pour tester ce mode de jeu à la 3ème personne est d’ores et déjà disponible sur le jeu.

Le DLC Winters’ Expansion sera inclus dans l’édition Gold de Resident Evil Village. Cette édition comprendra également le mode multijoueur « RE : Verse » dont l’accès anticipé sera disponible entre le 24 et le 26 octobre, soit juste avant la sortie de l’édition Gold le 28 octobre. Nous avons également eu le droit à quelques autres petites annonces telle que l’arrivée des jeux RE Village, RE Biohazard, RE 2 et RE 3, tous disponibles dans leur version Cloud sur Switch, sorties prévues entre le 11 et le 18 novembre pour RE 2, RE 3 et RE Biohazard et le 28 octobre pour RE Village.

Nous avons également pu assister à l’annonce de la sortie de RE Village sur Mac, prévue quant à elle le jour de la sortie de l’édition Gold et de la version Cloud, le 28 octobre. L’édition Gold de RE Village est disponible en précommande.

« Survivre n’est que le début… »

Resident Evil 4, sorti en 2005, a marqué les esprits comme étant l’un des meilleurs opus de la licence. C’est pourquoi en 2023, Capcom a décidé de faire renaître le phénix de ses cendres avec une version remasterisée du jeu. La version remake de ce RE 4 proposera un scénario amélioré, des graphismes beaucoup plus détaillés et un gameplay dit « modernisé ». Les joueurs auront le droit à un vrai survival horror nouvelle génération, avec un jeu qui promet de garder l’essence de la version originale, tout en l’améliorant drastiquement. La trame du jeu ne semble pas avoir changée de celle connue en 2005, voici ce que le site de RE 4 nous annonce :