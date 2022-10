Les jeux vidéo ou l’art de rapprocher les Français

Nous le savons, les jeux vidéo se sont inscrits depuis des années dans notre vie quotidienne, constat encore plus vrai suite à l’épidémie. Malgré tout, ils sont depuis longtemps malmenés par l’opinion public mais gardent une place de plus en plus importante dans notre société actuelle. Aujourd’hui, nous allons nous intéresser plus particulièrement à la France en matière de jeux vidéo.

N’en déplaise à certaines personnalités, l’art qu’est le jeu vidéo touche chacun d’entre nous, comme nous le montre une étude récente réalisée par le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs (SELL), publiée par Emmanuel Forsans et datant du 27 octobre 2022. Cette étude montre qu’en 2022, 37 millions de français jouent, soit 7 français sur 10, et même si ce sont les « jeunes » qui sont les plus représentés, la moyenne d’âge est tout de même de 39 ans. Qu’est-ce qu’il y à derrière ces chiffres ? La volonté de vouloir rester « connectés » aux autres. D’ailleurs il est démontré que 69% des joueurs jouent pour partager un moment social avec les autres.

Les jeux sont également un vecteur de rapprochement familial important. Comment ne pas citer les parties de Mario kart ou les Mario party que l’on partage avec sa famille ? Nous voyons donc que 64% des parents jouent occasionnellement avec leurs enfants, de plus, le fait que des parents jouent aux jeux vidéo avec leurs enfants favorise une meilleure compréhension mutuelle et aussi un meilleur encadrement. Il faut savoir que les familles jouent pratiquement 8 fois par semaine en moyenne alors que le sport ou les jeux de société n’est pratiqué que 5 fois par semaine, d’après une interview réalisée avec Ina Gelbert (Directrice de Xbox France) et Vanessa Lalo (Psychologue spécialiste des jeux vidéos) datant de 2019.

Rien n’est parfait, il existe des dérives, mais d’après Vanessa Lalo, le jeu peut également créer un climat de confiance enfant/parent. De plus, les jeux peuvent également aider certains enfants en leur donnant confiance en eux, en leur apprenant à persévérer même si parfois le chemin semble difficile ou en les faisant réfléchir sur des énigmes bien pensés. Bien évidemment, ceci n’est pas une généralité si le jeu devient un refuge pour l’enfant c’est qu’il peut être en situation de mal-être d’où l’importance de garder ce climat de confiance et de communiquer avec lui régulièrement ainsi que de varier les plaisirs. Et justement les joueurs français ne sont pas en reste la dessus non plus.

Petite information supplémentaire à retenir : 70% des joueurs réguliers sont allés au cinéma au moins une fois pendant les six derniers mois, contre 60% de l’ensemble des français. Ils contribuent également à diverses activités comme faire du dessin, pratiquer un sport ou aller au musée tout simplement. L’univers du jeu vidéo nous permet de se poser différentes questions, que ce soit sur notre histoire, sur la façon dont on comprend le monde ou bien sur soi-même. Alors gardons l’esprit ouvert et continuons de profiter ensemble de ces terrains de jeux virtuel.