New Game Plus Le Podcast, S02E03 – Jeux narratifs, Pokémon et « commus » Twitch

Tenant sa promesse tel un chanteur pop, New Game Plus, le Podcast revient comme promis cette semaine pour un troisième numéro de sa saison 02. Dans cet épisode, on accueille Peuzeulle et IronShorty, deux petits nouveaux à la rédaction qui sont déjà au micro ! À cette occasion, on discutera avec IronShorty de la place des jeux narratifs dans le paysage vidéoludique, parfois décriés, qualifiés de « cinéma interactif » pour sous-entendre que ce ne sont pas « vraiment » des jeux vidéo… Et si pourtant ils permettaient de faire venir au gaming des publics qui s’en sentent un peu éloignés ?

Peuzeulle viendra nous parler de Pokemon, et plus particulièrement des nouveautés à attendre des épisodes Écarlate et Violet. Monde ouvert, nouvelles possibilités dans les combats et Téracristallisation : les ajouts dans cette nouvelle paire de jeux seront-ils suffisants pour renouveler une licence toujours solide commercialement, mais qui s’essouffle tout de même question gameplay ?

Enfin, on discutera du pseudo-phénomène des communautés sur Twitch, YouTube et les nouveaux médias. Que s’est-il passé pour que le « public » d’il y a quelques années encore devienne aujourd’hui la « commu » ? N’y a-t-il pas un poil de manipulation chez les streamers, qui tenteraient de jouer sur le sentiment d’appartenance à un groupe pour s’assurer de garder leurs viewers ?

Et comme d’habitude maintenant, l’épisode 4 devrait arriver d’ici une quinzaine de jours !

