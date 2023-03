Comment se divertir avec les jeux vidéo pour moins cher ?

Le divertissement est un élément essentiel de notre vie quotidienne, et il ne fait aucun doute que nous aimons tous nous offrir un bon film, un bon jeu ou un bon spectacle de temps à autre. Toutefois, le coût peut rapidement grimper, surtout si vous êtes une personne qui aime essayer les dernières nouveautés. Fort heureusement, il existe de nombreuses façons d’économiser sur vos dépenses de divertissement, et l’une des méthodes les plus efficaces consiste à utiliser des cartes-cadeaux et abonnements. En tirant parti de ces options économiques, vous pouvez profiter de tous les derniers contenus sans vous ruiner. Voyons quels sont les avantages des cartes-cadeaux et des abonnements pour vos besoins en matière de divertissement et comment en avoir le plus possible pour votre argent.

Payez le minimum, obtenez le maximum

Lorsque Netflix a lancé un modèle par abonnement qui permettait aux utilisateurs de regarder un contenu illimité sans payer chaque titre individuellement, il a révolutionné l’industrie du streaming. En 2017, Microsoft a fait de même pour les joueurs. Leur service d’abonnement Microsoft Game Pass est devenu une norme de l’industrie, rapidement copiée (loin d’être égalée) par leur concurrent Sony. Avec le Game Pass, vous avez accès à une bibliothèque d’une multitude de jeux, dont des titres populaires comme Halo, Gears of War ou Forza Horizon. Pour garder une longueur d’avance sur la concurrence, Microsoft propose même des sorties de nouveaux jeux le jour même de leur sortie, ce qui inclut toutes les exclusivités Xbox et de nombreux jeux tiers populaires et indépendants.

L’abonnement offre également des réductions exclusives sur certains titres. Le Game Pass est disponible en différents niveaux, le niveau ultime offrant des fonctionnalités supplémentaires comme l’accès à Xbox Live Gold et aux jeux sur PC. Pendant ce temps, si vous possédez une Nintendo Switch, et que vous aimez les jeux rétro, l’abonnement Switch Online propose non seulement un accès au jeu en ligne, mais aussi une bibliothèque de jeux classiques NES et SNES, ainsi que des réductions exclusives sur certains titres.

Les cartes cadeaux – un mode de paiement alternatif

Les cartes cadeaux sont rapidement devenues un mode de paiement alternatif populaire pour les services liés ou non aux jeux. Elles offrent non seulement un moyen pratique de payer des marchandises, mais elles constituent également d’excellents cadeaux pour les amis et proches. De nombreuses personnes ont en effet constaté que l’achat d’une carte cadeau est un moyen plus économique de faire des achats, car elles en ont souvent plus pour leur argent que si elles payaient en espèces ou avec une carte de crédit.

Avec une carte Google Play, il est facile de recharger ses comptes et de profiter d’un accès à un large éventail de contenus numériques, notamment des applications, des jeux, des films, de la musique, des livres, etc. Et il ne s’agit là que d’un seul exemple. Les cartes prépayées PlayStation, Spotify ou Netflix peuvent vous faire économiser de l’argent sur vos services de divertissement habituels, surtout si vous achetez un abonnement de 6 ou 12 mois.

En résumé, les cartes-cadeaux et les abonnements sont un excellent moyen d’économiser sur vos dépenses en matière de divertissement tout en profitant de tous les contenus les plus récents. Que vous soyez un fan de films, de jeux, de musique ou de toute autre forme de divertissement, il existe un abonnement ou une carte cadeau qui vous conviendra parfaitement. Et si vous cherchez les meilleures affaires, consultez les places de marché numériques comme Eneba, où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin à des prix beaucoup plus bas.

(Article en collaboration avec Eneba)