Un jeu loufoque mis à disposition de la Nintendo Switch

Décidément, la Nintendo Switch réserve son lot de surprises. Son format, les fonctionnalités qui lui sont propres, peuvent permettre aux développeurs de faire vivre aux joueurs des expériences on ne peut plus originales et non dénuées d’un certaine créativité. Certes, si on nous demandait de faire la liste des jeux qui offrent une telle possibilité, il nous serait probablement difficile de le faire spontanément. Mais, qu’importe, là n’est pas le sujet. Ici, seul un de cette liste nous intéresse, et ce, parce qu’il fait l’actualité.

La quête du papier toilette

Arrivé sur l’eShop il y a quelques jours (et pas seulement au Japon, comme on peut le lire ailleurs), et disponible pour environ 4 euros, le jeu en question développé par l’inconnu SKT porte un nom qui trahit plus ou moins son concept. Car oui, il ne faut pas vraiment pas se creuser la tête, pour avoir une petite idée de ce dont il en retourne avec ce Give Me Toilet Paper!

Le but du jeu (comme on pourra le voir dans la vidéo rapporté plus bas) est de guider le fameux rouleau de papier jusqu’aux mains du pauvre sur son trône qui en a évidemment grand besoin. Mais, attention, la tâche s’annonce particulièrement ardue. À vrai dire, plus les niveaux s’enchaîneront, plus la situation aura tendance à se compliquer et présentera davantage d’obstacles à éviter. Rien de plus normal. En revanche, ce qui l’est un peu moins, ce sont les éléments requis pour parvenir à son but.

Sans surprise, le joueur devra utiliser son joy-con pour interagir avec le jeu. Seulement, avant cela, il devra se munir de deux choses : un rouleau de papier toilette dans lequel il insérera son dispositif de contrôle, et une planche (en carton, ça suffira) afin de simuler la plateforme sur laquelle ledit objet est censé être. Ainsi équipé, il faudra alors faire rouler le rouleau d’un bout à l’autre de la plaque en fonction de ce que présente l’écran. Pour l’immersion, c’est réussi.

Le concept paraît donc assez farfelu et étonnant (voire stupide), mais on ne peut lui enlever le mérite de mettre un peu d’entrain dans un genre de jeu quelque peu banal. Et puis, c’est aussi un moyen ludique de se faire les bras ! Maintenant, reste juste à voir si le jeu va au-delà de l’idée et arrive à rendre le tout assez marrant, même si ce n’est que momentanément. Pour le savoir, il suffit de céder à la curiosité et dépenser les quelques 5 euros demandés…