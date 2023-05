Jeux vidéo – Et si vous achetiez d’occasion ?

Joueur occasionnel ou véritable fanatique de pixels ? Vous avez une chose en commun : vous achetez des jeux vidéo, qu’importe la forme. En général, vous le faites de deux manières possibles. Soit vous achetez un jeu neuf, en magasin ou en ligne, soit vous l’achetez d’occasion. Focus sur cette dernière option, qui ne manque pas d’atouts.

C’est bon pour votre budget

Voilà sans doute la première raison qui vous pousse à réfléchir à un achat de jeu vidéo d’occasion. Ce n’est donc pas une surprise : acheter d’occasion, ça coûte moins cher ! Donc, si vous devez préserver votre budget, ou si vous voulez en acheter plus pour la même somme, c’est l’idéal. En achetant d’occasion, vous pouvez espérer payer un jeu jusqu’à 90% moins cher. Du moins, pour les jeux très courants et pas trop cotés. Pour les raretés ou certaines références récentes, vous pourrez tout de même décrocher une réduction de 20 ou 30% par rapport au prix du neuf. En plus, beaucoup de revendeurs de jeux vidéo pratiquent des ristournes en cas d’achat groupé. Ce sera par exemple possible en cherchant une Switch d’occasion chez Easy Cash. Alors préparez vous à faire des bonnes affaires.

C’est bon pour la planète

S’il y a bien une réalité qui frappe tous les domaines, c’est bien le problème des déchets et de la pollution. Et oui, l’impact de l’industrie du jeu vidéo sur la planète est important. On estime que cet impact pourrait être de 1,5 milliards de tonnes de Co2 rejeté pour la décennie actuelle. De plus, nous produisons toujours plus de déchets : plus de 350 kg par humain et par an. Heureusement, il est possible d’agir sur ces deux problèmes en achetant ses jeux vidéo d’occasion, et en les revendant plutôt que de les jeter. Alors si vous avez un minimum de sensibilité écologique, acheter et revendre d’occasion, c’est fait pour vous.

C’est parfait pour les joueurs curieux

Les aficionados de grandes références ou de jeux vintage se retrouvent parfois confrontés à deux sortes de problématiques. Tout d’abord, il peut s’agir d’un jeu récent, une superbe référence que tout le monde s’arrache. Mais voilà : en boutique ou en ligne, c’est la rupture de stock. Pas de panique : en effet, il n’est pas rare que des revendeurs avisés possèdent la référence en occasion. C’est tout simplement possible quand certains terminent un jeu en très peu de temps. Parfois, il peut s’agir d’un cadeau qui n’a pas plu. Ensuite, vous êtes parfois à la recherche de jeux vintage ou de références introuvables en neuf. Dans ce cas, l’occasion s’impose. Et si vous tapez à la bonne porte (et au bon moment), votre revendeur aura peut-être la perle rare.

C’est du bon sens et ça peut se faire en toute confiance

Beaucoup de jeux vidéo achetés neuf font face à deux destins. Soit ils sont joués une fois, puis délaissés. Dans ce cas, ils finissent au bout de plusieurs années par être obsolètes ou trop abîmés. Soit ils finissent à la poubelle. Et c’est bien dommage, car le bon sens est plutôt de les revendre. Surtout que les personnes qui ont compris qu’un achat d’occasion est une bonne idée sont nombreuses. Enfin, il faut savoir que de nos jours les revendeurs sérieux et professionnels sont nombreux. Ils apportent des garanties de bon fonctionnement et de SAV similaires aux vendeurs de neuf.