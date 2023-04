Pixel Days 2023 – La plus belle brocante de jeux vidéo d’Europe

Quand on est collectionneur, et plus particulièrement de jeux vidéo, qu’ils soient rétro ou modernes, on est toujours à la recherche de nouvelles pièces à ajouter à sa collection, de la perle rare qui nous manque, le Graal vidéoludique qu’on pense ne jamais trouver, mais qu’on espère secrètement dénicher au détour d’un magasin spécialisé. Si cette maxime résonne dans votre esprit, alors les Pixel Days sont fait pour vous, et voilà qui tombe bien puisque l’édition 2023 se tiendra les 22 et 23 avril prochain à Aiseau-Presles, près de Charleroi en Belgique.

Si vous ne connaissez pas les Pixel Days, nous parlons là de ce qui est probablement la plus grande bourse aux jeux vidéo d’Europe. Plus d’une centaine d’exposants venus de différents pays, près de 3300m² (300 de plus que l’an dernier) quasiment exclusivement consacrés au jeu vidéo, des dizaines de milliers de cartouches, disques, machines et autres supports qui nous ont fait rêver et continuent de le faire au quotidien, c’est bien à l’une des plus belles cavernes d’Ali-Baba du jeu vidéo que nous avons affaire. D’autant que les exposants, entre le samedi et le dimanche, ne seront pas forcément les mêmes. Avec environ un quart de rotation, ce sont encore des centaines de nouvelles pièces à découvrir, de nouvelles rencontres à faire.

Et bien sûr, qui dit convention, dit invités, et la liste déjà prestigieuse de l’an dernier s’est encore renforcée. Avec plus d’une trentaine de créateurs de contenus, il y a peu de chance que vous ne trouviez pas de vidéaste à votre goût. Parmi les plus populaires, il sera possible de faire la rencontre, et surtout discuter, avec des personnalités telles que Cyril Drevet (Télévisator 2, Club Dorothée, Turbo…), Edward de rétro-découverte, Conquerax, Mr Toc ou encore l’inévitable Ryu Gaming membre de la Team Harpies qui organise l’événement. La liste complète des invités est disponible notamment sur le Facebook des Pixel Days.

Alors oui, ce genre de convention est un grand rendez-vous permettant de rencontrer les YouTubeurs de notre cœur et de dépenser de manière plus ou moins raisonnable ses économies, mais c’est surtout un espace d’échange entre passionnés. Que ce soit dans les allées du salon, au détour d’une partie sur l’une des très nombreuses bornes d’arcade présentes (dont on vous recommande ardemment d’essayer celle de la pépite Theatrhythm Final Fantasy) ou pendant les tournois de FIFA 23 ou Mario Kart 8 Deluxe organisés par le géant Mediamarkt, tous les prétextes doivent être bons à s’amuser entre inconnus, entre amis ou en famille.

Comment résister aux appels de ces sirènes de pixels ayant déjà tenu leurs promesses chaque année précédente. D’autant qu’en plus, alors que nous sommes au quotidien témoins d’une inflation galopante, la convention se permet de ne pas augmenter le tarif de ses billets d’entrée déjà particulièrement bas (7 € la journée ou 10 € le week-end) compte tenu de la qualité présente et si on les compare à l’ensemble des autres salons de l’hexagone ou d’ailleurs. Alors, serez-vous présent pour l’une des plus belles brocantes de votre vie ?