Jeux vidéo next-gen – Les titres 2022 qui impressionneront visuellement

L’année 2022 réunit tous les ingrédients pour être épique dans le secteur du jeu vidéo. Presque deux ans après le lancement officiel des consoles de nouvelle génération, on se retrouve pile poil dans la bonne période pour que les premiers jeux réellement next-gen atterrissent dans nos salons et se révèlent dans toute leur splendeur sur nos écrans (4K, QLED de préférence).

Suite à la pandémie, on a subi en 2020 et 2021 de nombreux reports de jeux. Tout semble néanmoins porter à croire qu’en 2022, les joueurs auront enfin toute une flopée de titres prometteurs, dont pas mal de AAA, à se mettre sous la dent. Il va sans dire que les attentes sont énormes, après plusieurs mois de teasing sur les caractéristiques phénoménales que doivent nous proposer ces productions grâce aux techniques révolutionnaires mises en place. Les éditeurs nous promettent ainsi une esthétique visuelle sans pareille, des mondes hyper conceptualisés toujours plus beaux, réalistes et immenses, et bien sûr des graphismes de haute volée.

Il faut d’ailleurs dire que cette course au perfectionnement de l’aspect visuel des jeux touche tous les secteurs du divertissement vidéoludique. En effet, dans une récente revue de Cresus Casino, on a pu constater de nombreux titres aux graphismes époustouflants, proposés par les meilleurs développeurs du domaine. De la même manière, plusieurs studios, qu’ils soient sous l’égide de Sony ou de Microsoft, nous préparent quelques inoubliables expériences au cours de cette année. Il est temps d’en découvrir une sélection.

A Plague Tale: Requiem

Il s’agit d’une production d’Asobo Studio, le deuxième épisode de la série. Ce titre est un genre de jeu d’horreur, de survie et d’action-aventure jouable en solo. Ses visuels sont aussi impressionnants et époustouflants que ceux du premier opus de la série, notamment grâce à la photogrammétrie utilisée pour produire un magnifique éclairage fait d’ombres, ainsi que des environnements uniques et super détaillés. A Plague Tale: Requiem diffère de par son monde qui est en effet très vaste et la finesse ou encore la richesse de ses textures. Aussi, le jeu offre des animations améliorées et bien mieux colorées, surtout au niveau du rendu visuel de l’eau, meilleur que celui du premier opus. De plus, le studio a utilisé ici la technologie Unreal Engine 5, un moteur nouvelle génération. Exclusivement disponible sur consoles next-gen, ce titre promet ainsi une expérience novatrice.

Dying Light 2: Stay Human

C’est le second opus de la série Dying light de Techland récemment sorti. Se jouant en mode solo ou multijoueur, ce titre prend place dans un monde post-apocalyptique, 20 ans après la chute de la société due à un virus appelé Hurran qui a dévasté le monde et créé des zombies. Dans cet opus, le réalisme a été renforcé au maximum pour vous permettre une immersion totale dans cet univers. Le cycle jour-nuit instauré par les concepteurs, avec la nuit synonyme de danger mortel, permet de plonger encore plus dans l’action. Le décor est impressionnant et les images montrent déjà une utilisation poussée du hardware, ce qui a eu pour effet de mettre à disposition des joueurs des graphismes plus que réalistes.

Starfield 2: Bethesda

Ce titre développé par Bethesda Game Studio est un genre de RPG d’action en mode solo prévu pour le 11 novembre 2022. Le rendu visuel de ce jeu next-gen est vraiment très beau et riche. Racontant une belle histoire de conquête spatiale, cette production en monde ouvert vous place à 50 années-lumière du système solaire dans un endroit appelé Settled Systems. Ce titre décrit vraiment bien et de façon réaliste les voyages spatiaux. Le détail des images, l’éclairage et la finesse des textures montrent bien les ambitions de ce studio sur le plan de la beauté visuelle. Aussi, les décors sont excellents et expriment bien l’idée émise par les développeurs. Le jeu sera publié par Bethesda Softworks et accessible sur PC et les Xbox Series.

Avatar: Frontiers of Pandora

C’est un jeu d’action-aventure inspiré du célèbre film Avatar de James Cameroon. Il a été produit sur le moteur Snowdrop de Massive Entertainment pour obtenir un visuel attrayant. Ce titre en monde ouvert est aussi magnifique que le film qui était déjà ultra bluffant, grâce notamment aux images montrant des environnements et personnages très bien détaillés et d’un réalisme hallucinant. C’est un mariage parfait entre direction artistique et technologique. De plus, un traçage de rayons en temps réel et un système de nuages volumétriques tout nouveau y ont été ajoutés afin d’avoir un éclairage total bien réussi et des réflexions très réalistes. La beauté et la richesse des animations, des personnages non joueurs (PNJ), des décors vous promettent une immersion complète. Les détails graphiques sont juste hallucinants.

Ce titre sortira en 2022, la même année que le film Avatar 2 qui dévoile de nouvelles images de tournage pour tenter de faire oublier tous ses reports. Le jeu quant à lui sera publié par Ubisoft en 2022 et jouable sur Stadia, Amazon Luna, Xbox Series X/S et PS5.

Horizon : Forbidden West

Dès l’instant où il a été dévoilé lors de la toute première cérémonie de présentation de la nouvelle PS5, Horizon Forbidden West se présentait comme une véritable claque graphique. Ce jeu d’action et de rôle en monde ouvert, offert gracieusement par Guerrilla Games, est le deuxième opus de la série Horizon. Le nouvel opus constitue une vraie et époustouflante évolution graphique, surtout dans les environnements situés sous l’eau. Le rendu visuel semble super réaliste, avec des paysages magnifiques confirmés par les premiers tests. En plus des modèles de PNJ qui ont des détails de texture vraiment améliorés, avec plus de polygones, les animations, notamment au niveau des dialogues ont reçu un énorme coup de boost, promettant de vraies scènes cinématographiques.

En somme, l’Ouest Prohibé promet d’être bien meilleur que le précédent grâce aux animations faciales stupéfiantes des personnages et aux cinématiques améliorées. L’expérience promet d’être de qualité, et l’on a tous les ingrédients d’un potentiel GOTY ici.

Gran Turismo 7

La célèbre série de jeux de course revient en cette année avec un opus qui dès son premier reveal en a ébahi plus d’un. Avec du raytracing absolument partout cette production impressionne énormément et repousse les limites sur le plan du réalisme et de la fidélité graphique. Le développeur Polyphony Digital de Gran Turismo 7 s’y connaît en visuels réalistes, et ce titre est tellement beau qu’il paraît presque irréel. Le niveau de qualité des images représentant les pistes et les skybox sont juste hallucinants. Les détails concernant les véhicules et la qualité de la réflexion ainsi que celle de l’éclairage sont tout bonnement impressionnants. En outre, l’aspect visuel des 420 modèles de voiture prévus sur GT7 a été peaufiné comme jamais. Le tout marche à 4K/60 FPS avec un HDR bien activé. Visuellement, c’est un jeu qui attire par la beauté de ses graphismes et promet des séances qui vont nous faire rêver.

Forspoken

Ce titre est considéré comme le futur de Square Enix. En effet, il fera entrer ce studio totalement dans la next-gen car il utilisera au maximum les capacités techniques des PC et des consoles Sony (PS5). Ce titre de Luminous Productions prévu pour le 24 mai 2022 est d’une beauté visuelle époustouflante. Les textures environnementales, les détails des personnages non joueurs, la distance de dessin, les effets produits par le lancement des sorts et la qualité de l’animation sont exceptionnels. De plus, grâce à la conception artistique plus que solide et aux cinématiques stellaires de Square Enix, le niveau de qualité général de ce titre a été drastiquement rehaussé. C’est un pur plaisir visuel et l’expérience de jeu est plus que satisfaisante.

God of War: Ragnarok

Ce titre, prévu jusque-là pour 2022, sortira sur PS4 et PS5. À l’instar d’Horizon, le jeu est un véritable chef-d’œuvre visuel. God of War: Ragnarok marquera la fin de la saga nordique, et pour conclure en beauté, les développeurs ont amélioré les détails de texture, les environnements, en plus de mettre en place des modèles de polygones assez élevés pour un meilleur rendu visuel. De plus, l’incroyable amélioration des détails concernant tous ce qui est liquide en particulier les sources d’eau, les différents effets météorologiques et l’impressionnante animation du jeu proposent une expérience visuelle unique et riche. Les personnages sont bien réalisés et assez réalistes.

Suicide Squad: Kill the Justice League

C’est une nouvelle production de Rocksteady, édité par Warner Bros et prévu pour 2022 sur PC et les consoles Sony et Microsoft. Rocksteady est connu pour la qualité de ses visuels stellaires et le montre bien dans ce jeu. En effet, les personnages et les effets stellaires sont bien plus détaillés, la distance de tirage est impressionnante et l’échelle utilisée est bien plus grande. De plus, la capture des mouvements et les animations faciales ont été largement améliorées sur cette production permettant de rendre les personnages non joueurs plus naturels à la fois dans les cinématiques que dans le gameplay. Le rendu visuel est bien à la hauteur de ce qu’on espérait après visionnage des premières images.