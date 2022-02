Horizon Forbidden West – Nos premières impressions

Cinq ans après le premier opus, Horizon Forbidden West est enfin sorti, et Sony ne cache aucunement ses intentions quant à son nouveau flagship. Après avoir vu les contrées de l’Est et du Nord, Aloy devra se rendre sur les terres prohibées de l’Ouest pour tenter de sauver la vie sur Terre. Et nos premières impressions, après une dizaine d’heures, de jeu ne laissent que peu de place au doute : il s’agira d’un voyage compliqué à plus d’un titre.

L’introduction de cette suite, une mise en abyme dans laquelle Aloy présente le contexte et les enjeux de son périple à un ami d’enfance (et en même temps les mécaniques de gameplay au joueur derrière la manette), permet de se replonger en douceur dans cet univers dont le lore est particulièrement riche.

De façon subtile et agréable, les développeurs se permettent également, durant les premières minutes, de faire un sous-entendu bienvenu concernant la nouvelle apparence de leurs personnages, dont celle d’Aloy aura fait réagir. Ce petit clin d’œil à la communauté, dès le début du jeu, n’en est que plus appréciable.

Comme le laissaient penser les premières images, le jeu voit grand, mais jamais trop, du moins au début. Ces premières heures de jeu nous permettent d’entrevoir l’immensité du monde créé par les équipes de Guerilla Games, et en même temps le cœur qu’elles ont mis à l’ouvrage. Les détails fourmillent, le rythme est bien dosé, et la direction artistique sublime.

Horizon Forbidden West n’a jamais voulu être une révolution, et là aussi le début le confirme. Oui, le jeu est splendide, mais classique dans son approche : on retrouve assez vite ses marques au niveau du gameplay – et il nous faudra de nombreuses heures de pratique avant de devenir un maître-chasseur – mais également dans son déroulement, avec des scènes de dialogues en champ-contrechamp désormais habituelles.

Vous qui souhaitez découvrir les terres occidentales interdites, sachez ceci : vous ne vous perdrez pas dans votre périple vers l’ouest, mais vous serez souvent éblouis, et parfois surpris. On développe tout ceci dans une critique complète qui sera publiée dans les jours qui viennent…